Versie 8.0.11 van AnyDesk voor Windows is uitgekomen. Met dit programma, dat door oud-medewerkers van TeamViewer wordt ontwikkeld, kan een andere computer worden overgenomen om deze op afstand te beheren. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS, Android en iOS, al zit niet elk platform op hetzelfde versienummer. Het is gratis voor thuisgebruik; voor commercieel gebruik beginnen de prijzen bij 15 euro per maand. Het maakt dan verder niet uit hoeveel updates er tussentijds uitkomen. De changelog sinds versie 8.0.10 voor Windows ziet er als volgt uit:
AnyDesk 8.0.11 (Windows)Other Changes:
- Improved anti-fraud measures
AnyDesk 7.1.8 (Android)Fixed Bugs:
- Fixed deadlock on start when showing the news tutorial on some devices.
AnyDesk 7.1.2 (Android)New Features
Fixed Bugs
- Added link for account deletion.
- Improved screen capture after orientation change.
Other Changes
- Fixed missing UI focus feedback on AndroidTV for some elements.
- Added scrolling to privacy dialog.
- New release format for AndroidTV.
AnyDesk 8.1.0 (macOS)New Features:
Fixed bugs:
- Virtual Keyboard
- Notifications for incoming Chat messages
- New option for auto-scrolling the remote desk view
- New option for controling online status visibility
- New options for changing the location for saved screen shots and chat logs
- Improved UI for connection status panel
- Fixed app quit priority on macOS user logout
- Fixed keyboard input for Korean
- Minor UI glitches fixed
- Fixed issue when multiple sessions active to remote device with multiple monitors