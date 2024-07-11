Versie 8.0.11 van AnyDesk voor Windows is uitgekomen. Met dit programma, dat door oud-medewerkers van TeamViewer wordt ontwikkeld, kan een andere computer worden overgenomen om deze op afstand te beheren. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS, Android en iOS, al zit niet elk platform op hetzelfde versienummer. Het is gratis voor thuisgebruik; voor commercieel gebruik beginnen de prijzen bij 15 euro per maand. Het maakt dan verder niet uit hoeveel updates er tussentijds uitkomen. De changelog sinds versie 8.0.10 voor Windows ziet er als volgt uit:

AnyDesk 8.0.11 (Windows) Other Changes: Improved anti-fraud measures AnyDesk 7.1.8 (Android) Fixed Bugs: Fixed deadlock on start when showing the news tutorial on some devices. AnyDesk 7.1.2 (Android) New Features Added link for account deletion.

Improved screen capture after orientation change. Fixed Bugs Fixed missing UI focus feedback on AndroidTV for some elements.

Added scrolling to privacy dialog. Other Changes New release format for AndroidTV. AnyDesk 8.1.0 (macOS) New Features: Virtual Keyboard

Notifications for incoming Chat messages

New option for auto-scrolling the remote desk view

New option for controling online status visibility

New options for changing the location for saved screen shots and chat logs Fixed bugs: Improved UI for connection status panel

Fixed app quit priority on macOS user logout

Fixed keyboard input for Korean

Minor UI glitches fixed

Fixed issue when multiple sessions active to remote device with multiple monitors