Software-update: AnyDesk 8.0.11

AnyDesk logo (75 pix) Versie 8.0.11 van AnyDesk voor Windows is uitgekomen. Met dit programma, dat door oud-medewerkers van TeamViewer wordt ontwikkeld, kan een andere computer worden overgenomen om deze op afstand te beheren. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS, Android en iOS, al zit niet elk platform op hetzelfde versienummer. Het is gratis voor thuisgebruik; voor commercieel gebruik beginnen de prijzen bij 15 euro per maand. Het maakt dan verder niet uit hoeveel updates er tussentijds uitkomen. De changelog sinds versie 8.0.10 voor Windows ziet er als volgt uit:

AnyDesk 8.0.11 (Windows)

Other Changes:
  • Improved anti-fraud measures

AnyDesk 7.1.8 (Android)

Fixed Bugs:
  • Fixed deadlock on start when showing the news tutorial on some devices.

AnyDesk 7.1.2 (Android)

New Features
  • Added link for account deletion.
  • Improved screen capture after orientation change.
Fixed Bugs
  • Fixed missing UI focus feedback on AndroidTV for some elements.
  • Added scrolling to privacy dialog.
Other Changes
  • New release format for AndroidTV.

AnyDesk 8.1.0 (macOS)

New Features:
  • Virtual Keyboard
  • Notifications for incoming Chat messages
  • New option for auto-scrolling the remote desk view
  • New option for controling online status visibility
  • New options for changing the location for saved screen shots and chat logs
Fixed bugs:
  • Improved UI for connection status panel
  • Fixed app quit priority on macOS user logout
  • Fixed keyboard input for Korean
  • Minor UI glitches fixed
  • Fixed issue when multiple sessions active to remote device with multiple monitors

AnyDesk 8.0

Versienummer 8.0.11
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, Linux, BSD, macOS, iOS, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website AnyDesk
Download https://anydesk.com/platforms
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 11-07-2024 10:00
31 • submitter: shaswin

11-07-2024 • 10:00

31

Submitter: shaswin

Bron: AnyDesk

Update-historie

27-07 AnyDesk 9.7.12 8
13-07 AnyDesk 9.7.10 2
15-06 AnyDesk 9.7.6 0
08-05 AnyDesk 9.7.3 6
11-04 AnyDesk 9.7.0 22
23-03 AnyDesk 9.6.12 2
10-02 AnyDesk 9.6.10 2
31-01 AnyDesk 9.6.9 13
21-01 AnyDesk 9.6.8 9
23-12 AnyDesk 9.6.7 12
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Reacties (31)

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JoHnnY-Btm 11 juli 2024 10:04
ik hoor dat Rustdesk beter is en opensource. Teamviewer heb ik naarmate van een PUP melding ook al de deur uit gegooid.
skaars @JoHnnY-Btm11 juli 2024 10:21
Wat is die PUP-melding? Is het niet meer veilig voor gebruik?
Wouterie @skaars11 juli 2024 10:32
Ik krijg te zien dat ik een professionele gebruiker zou zijn en dus een licentie aan moet schaffen. De pop-up is pas weg te klikken na 30 seconden (laatst één van 90) en verschijnt zeer regelmatig. Dus Anydesk is exit hier.
aliberto @Wouterie11 juli 2024 11:08
Ik moest Teamviewer support benaderen en mijn handtekening zetten. Ook moest ik bevestigen dat ik geen commerciële doeleinden voor ogen had. Wat trouwens ook zo is, want ik help ouderen 1x in de maand met hun maandelijkse pc updates. Daarna werd de blokkade gereset.

Is zoiets ook mogelijk bij Anydesk?

[Reactie gewijzigd door aliberto op 22 juli 2024 13:29]

Wouterie @aliberto11 juli 2024 11:50
Ja, je kunt een aanvraag doen om je te laten whitelisten, maar tot nu toe is daar geen reactie op gekomen. Ik ga toch werken aan een eigen Rustdesk server.
aliberto @Wouterie11 juli 2024 12:35
Kun je ons vertellen waar online deze informatie kan vinden. Dit is best nuttige informatie.
Wouterie @aliberto11 juli 2024 12:50
Ze hebben zelf vrij goede documentatie. Het is bij mij een kwestie van de juiste hardware neerzetten en tijd vrijmaken. https://rustdesk.com/docs/en/self-host/
aliberto @Wouterie11 juli 2024 12:54
Bedankt voor jouw informatie, maar ik kon een reset voor commerciële gebruik van Anydesk niet makkelijk vinden en daar ging eigenlijk mijn vorige vraag over, sorry voor eventuele ongemak.
Wouterie @aliberto11 juli 2024 13:22
Ah, verkeerd begrepen, sorry. De whitelist moet je aanvragen via: https://anydesk.com/en/whitelist-request
JoHnnY-Btm @skaars12 juli 2024 08:19
ik kreeg de PUP melding na een malware scan met malwarebytes, de details heb ik toen niet opgeslagen echter omdat ik het toch niet meer gebruikte van het systeem verwijdert.

Los van dat had Teamviewer laatst nog wel een datalek maar daar zal het niet mee te maken hebben.
Het komt wel eens voor dat apps ineens een PUP melding hebben omdat er ergens wat is aangepast wat een kwetsbaarheid blijkt te zijn, heb ik in verleden ook gehad met andere officiele apps.

[Reactie gewijzigd door JoHnnY-Btm op 22 juli 2024 13:29]

Joe @JoHnnY-Btm11 juli 2024 10:18
Ik heb beide gebruikt en ik vind AnyDesk vooralsnog beter werken, het is wat 'makkelijker' voor mij, zeker ook omdat ik monitorloze Linux-bakken gebruik en dat werkt met een virtual display wel fijn en een andere 'hack' is om de resolutie/scaling te klikken en dan kan je ook monitorloze systemen gebruiken.

Al met al is beide fijn, AnyDesk heeft ook enkele livestreams gehad met YouTubers waar zij de scammers aanpakken, wel grappig om te zien, Fraud Fighting Fridays heet het.

RustDesk vergt wat extra configuratie en de iOS applicatie vind ik AnyDesk fijner werken.
ALs je per s'e Open-Source wilt is RustDesk echt de #1, het selfhosten is ook een fijn aspect hierin.
aliberto @Joe11 juli 2024 10:59
Je hebt meerdere YouTubers die onder andere met Anydesk remote weten te krijgen van de scammers. Voor de geïnteresseerden :
Frij5fd @Joe11 juli 2024 21:09
Is Nomachine ook geen optie bij monitorloze Linux-bakken? Ik gebruik het bij een remote laptop, dus weet niet of het een virtueel display-functie heeft
KilljoyNL @JoHnnY-Btm11 juli 2024 10:17
Rustdesk werkt redelijk, maar het is aan te raden je eigen relay server op te zetten sinds de servers van Rustdesk zelf af en toe zwaar overbelast zijn.
Het is nog niet het stabielste naar mijn ervaring, maar voor gratis is het best goed.
William_H @KilljoyNL11 juli 2024 10:39
Draai jij zelf zo'n relay server? En hoe heb je die opgezet?
Fallout @William_H11 juli 2024 12:09
Ik heb het geconfigureerd met behulp van mijn Deeper Connect Mini: YouTube: RustDesk Setup
KilljoyNL @William_H11 juli 2024 12:42
Mijn broer heeft er eentje voor me opgezet op ons eigen domein, ik heb op mijn bedrijfsnetwerk alleen de poorten open gezet zodat ik op afstand bij mijn werklaptop kan.
GeroldM
@William_H12 juli 2024 03:40
Ja, Ik draai er 1 als VM (Ubuntu Server LTS) in een Proxmox omgeving. Werkt voor mijn doen en laten uitstekend. Mensen die er gebruik van maken klagen helemaal niet meer en zijn na een minieme gewenningsperiode een stuk blijer met RustDesk dan met AnyDesk. Wat hier een heel grote favoriet was ten tijde van van AnyDesk versie 6.

Zelf maakte ik erg graag gebruik van AnyDesk 6.x (de Linux variant), waardoor de meeste andere personen hier de Windows variant van AnyDesk zijn gaan gebruiken. Maar de initiële blijdschap veranderde al snel sinds versie 7.x. Ook de betaalde versie kreeg alsmaar meer last van gebrekkige servers hier in Zuid-Amerika.

Kwam dus al gauw uit op RustDesk als alternatief, leerde ook dat Apache Guacamole bestond. Ook daar een server voor opgezet en RDP toegang via mijn browser was een feit. Dat vond ikzelf uitstekend werken. Maar anderen waren aan de gemakken/onhebbelijkheden van AnyDesk gewend geraakt en vonden het maar niets dat zij hun WfH "work-flow" aan moesten passen voor Guacamole.

Dus maar een RustDesk server opgezet en het kostte erg weinig tijd om de AnyDesk-fanaten c.q. guacamole-haters met de RustDesk client over te halen. Sommige zaken werken een klein beetje anders, maar dat bleek niet zo'n groot probleem voor hen te zijn. Niet in dezelfde mate als Guacamole haat in hen opriep. Wat ik amper snap, prefereer Guacamole zelf (ver) boven AnyDesk/RustDesk.

Maar goed, zit tegenwoordig weer dagelijks op kantoor, waarbij ik amper gestoord word door het vele WfH alhier. Woon nu best vlakbij kantoor en kan het bereiken via "sluiproutes" die op de tijden dat ik werk praktisch nooit verstopt zitten met verkeer. Woon-/werkverkeer is dus geen probleem en vindt het niet erg om dagelijks een broek aan te trekken. ;) :+
Cyb @JoHnnY-Btm11 juli 2024 21:35
Klonk goed, Rustdesk, totdat ik dit las: https://www.reddit.com/r/...on_rustdesk_with_all_the/

Het gaat vervolgens het bericht om Chinese software, wat ze zouden proberen te verbergen. Met relay servers in China, is niet volledig open source. Er zouden binaries in de GUI zitten.
JoHnnY-Btm @Cyb12 juli 2024 08:36
auch, zie dat het veel door scammers ook gebruikt wordt, zie dat anydesk daar ook wel last van heeft.

enfin: het is altijd goed om te kijken naar de uiteindelijke werking van een tool en bepaalde aspecten zoals scam gebruik buiten beschouwing te laten omdat dat niet de tool een goed beeld geeft, maar connecties met China etc. ja dat is een ander verhaal.

lang geleden was ik wel fan van LogMeIn, dat heet nu ook anders en totaal op een verdien model overgestapt dus die gebruik ik ook niet meer. niet dat ik een remote acces tool nodig heb maar er een hebben die op zijn minst betrouwbaar is en niet van die irritante schermpjes en gezeur geeft is alsnog wat lastig te vinden als je het wel zou moeten nodig hebben
Server.1968 11 juli 2024 10:19
Gebruik nu al tijden UltraViewer. Ook gratis en geen zogenaamde meldingen over commercieel gebruik zoals bij Anydesk en TeamViewer.
jaaoie17 @Server.196811 juli 2024 11:00
Is die nog wel gratis? Want als ik bij pricing kijk zie ik geen free staan.
Server.1968 @jaaoie1711 juli 2024 12:06
Net even een test install gedaan van de laatste versie gedownload via:

https://www.ultraviewer.net/en/download.html .

Daar kun je het programma gratis downloaden en gratis installeren en gratis gebruiken.
CriticalHit_NL 11 juli 2024 12:18
Ik gebruik Parsec

Werkt best makkelijk, kan van fysiek scherm wisselen en al je computers die het draaien met jouw account worden netjes weergegeven in het startscherm om te verbinden.
Het werkt ook als Windows vergrendeld is, je kan gewoon je lockscherm besturen, en als je host een grotere resolutie heeft kan je ervoor kiezen die resolutie te behouden maar wel dat het dan ''kleiner'' is op de client, maar zonder dat al je schermen van plek verspringen dus.

Enige is wel dat het niet per direct draait als Windows nog niet is ingelogd, maar dat vang ik wel af door RDP te port-forwarden naar een specifiek IP waarvan ik weet waarvan ik er gebruik zal maken, dus RDP logt de boel in en dan kan ik met Parsec daarna alles doen.

Om te verduidelijken waarom Parsec en niet RDP:

RDP zal bij elke connectie je besturingsysteem vergrendelen voor die sessie.
Ik speel regelmatig met Steam Remote Play spellen vanuit de thuiscomputer.
Steam Remote Play werkt niet als het scherm is vergrendeld.

Ik kan met Steam Remote Play ook via trucjes mijn besturingssysteem deels besturen maar ook spellen spelen die ik niet op Steam heb.
Echter soms kan dit ervoor zorgen dat de input 'gelockt' raakt en ik de controle verlies over Steam Remote.
Dan kan ik nog prima via Parsec de boel herstellen en weer verder gaan.

En als ik ergens wel een hekel aan heb zoals bij RDP is dat de schermen van positie verspringen als de resoluties afwijken.

[Reactie gewijzigd door CriticalHit_NL op 22 juli 2024 13:29]

Ruler Of Death @CriticalHit_NL11 juli 2024 16:45
Enige is wel dat het niet per direct draait als Windows nog niet is ingelogd, maar dat vang ik wel af door RDP te port-forwarden naar een specifiek IP waarvan ik weet waarvan ik er gebruik zal maken, dus RDP logt de boel in en dan kan ik met Parsec daarna alles doen.
Je weet dat RDP niet veilig is om deze naar buiten te leiden?
CriticalHit_NL @Ruler Of Death11 juli 2024 18:03
Het gaat enkel open naar een specifiek publiek IP adres, dus de rest van de wereld zal geen toegang kunnen krijgen tot de RDP poort.

Overigens heb ik ook software met RDP lockdown die executables e.d. blokkeert in RDP sessies tenzij een valide token wordt ingegeven, dus ik lig daar niet zo wakker van in dit geval.

Helaas kunnen niet alle modems port forwards doen naar enkel specifieke IP adressen maar gooien meteen alles naar de buitenwereld open, dat is natuurlijk slecht.

Als ik via GRC ShieldsUP! de scans uitvoer komt mijn netwerk volledig stealthed uit de tests, wat helaas ook niet elk modem lukt, dus dat zit wel goed.
Wouterie 11 juli 2024 10:30
Ik vond Anydesk prima werken. Zeker sinds realVNC heeft bedacht dat het gratis gebruik nog maar op 3 hosts mag... Maar nu word ik getergd met schermpjes van 30 seconden of langer, dat ik moet overstappen op een betaalde licentie omdat ik blijkbaar teveel Anydesk gebruik. Onzin. Beroepsmatig gebruik ik andere software, ik 'beheer' alleen de computer thuis en die van mijn ouders.

Anydesk gaat er dus ook weer uit.
Kroesss 11 juli 2024 10:39
Ik gebruikte tot voor kort Teamviewer, maar de meldingen dat ik professioneel gebruiker zou zijn worden me echt te veel. Ik kan er ook niks aan doen dat ik als een van de weinigen in mijn familie handig is met computers.

Ik zat zelf te kijken naar de ingebouwde hulp-op-afstand-tool van Windows zelf. Weet iemand hoe Anydesk (of een andere tool) en deze ingebouwde hulp-op-afstand zich tot elkaar verhouden? Het (voor de hand liggende) argument dat het windows-only is, is in mijn use-case geen probleem namelijk.
Frogmen 11 juli 2024 11:23
Persoonlijk vindt ik voor het helpen op afstand Quick assist perfect werken, niemand hoeft iets te installeren want het zit standaard in Windows. Enige is bij installatie moet iemand lokaal akkoord klikken, maar vind ik wel zo prettig zien ze precies wat ik doe en kan ik het uitleggen.
DikkieDick 11 juli 2024 12:45
Nav deze post maar een Anydesk geïnstalleerd op een 'nieuwe' pc voor senior en op mijn laptop. Rustdesk ook ff geprobeerd, maar je kan dan alleen met accounts werken als je betaalt zo leek het. En met Teamviewer kreeg ik het nu niet helemaal naar mijn zin. Anydesk lijkt vooralsnog een blijvertje. En geen popup als je sessie sluit. Ook maar even ingesteld dat ik unattended access kan krijgen op zijn pc, want dat vind ik zelf wel zo praktisch. :-)
dss58 11 juli 2024 13:31
webex van cisco is toch ook zoiets ?

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