Software-update: Q-Dir 11.71

Q-Dir logo (79 pix) Software OK heeft versie 11.71 van Q-Dir uitgebracht. Q-Dir is een gratis filemanager. Het ziet er een beetje uit als Windows Verkenner, maar dan met vier schermen, waardoor het eenvoudig is om bestanden te verplaatsen, beheren of bekijken. Dit verklaart ook meteen de naam: de Q staat voor quad. De download is ongeveer een megabyte groot en het programma is in verschillende talen te gebruiken, waaronder in het Nederlands. De changelog sinds versie 11.67 kan hieronder worden gevonden.

New in version 11.71:
  • Address bar optimizations to make navigation easier and improve usability.
  • Better support for long path names and special characters.
  • UI tuning and improvements for a more intuitive and appealing design.
New in version 11.69:
  • Important update of the language files
  • Update due to false / incorrect virus message on MS Windows 11 and 10
  • Improved access to various media, SD cards and network folders
New in version 11.68:
  • Important update of the Q-Dir language files
  • General corrections and small fine-tuning
  • Optimization and various fixes under Windows 11

Q-Dir

Versienummer 11.71
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Software OK
Download https://www.softwareok.com/?Download=Q-Dir
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 11-07-2024 08:00
3 • submitter: danmark_ori

11-07-2024 • 08:00

3

Submitter: danmark_ori

Bron: Software OK

Update-historie

24-07 Q-Dir 12.72 9
14-04 Q-Dir 12.59 0
28-03 Q-Dir 12.55 4
06-03 Q-Dir 12.51 13
05-02 Q-Dir 12.48 4
11-'25 Q-Dir 12.41 4
09-'25 Q-Dir 12.34 0
08-'25 Q-Dir 12.31 0
07-'25 Q-Dir 12.25 0
05-'25 Q-Dir 12.21 3
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Reacties (3)

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magician2000 11 juli 2024 20:29
Wellicht dat de toole Everything een oplossing is voor je? Die windows verkenner zoekfunctie kunnen ze wat mij betreft weggooien, zo waardeloos vind ik die.
Globefrotter 11 juli 2024 10:28
Jammer dat er nog steeds geen zoekfunctie is in Q-Dir zoals we die in de verkenner hebben. Zo is dit programma onbruikbaar voor mij, hoe graag ik de Windows verkenner ook zou vervangen.
Commandor1961 11 juli 2024 19:46
Update versie : Q-Dir Version 11.71.1 x64

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