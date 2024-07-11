Software OK heeft versie 11.71 van Q-Dir uitgebracht. Q-Dir is een gratis filemanager. Het ziet er een beetje uit als Windows Verkenner, maar dan met vier schermen, waardoor het eenvoudig is om bestanden te verplaatsen, beheren of bekijken. Dit verklaart ook meteen de naam: de Q staat voor quad. De download is ongeveer een megabyte groot en het programma is in verschillende talen te gebruiken, waaronder in het Nederlands. De changelog sinds versie 11.67 kan hieronder worden gevonden.

New in version 11.71: Address bar optimizations to make navigation easier and improve usability.

Better support for long path names and special characters.

UI tuning and improvements for a more intuitive and appealing design. New in version 11.69: Important update of the language files

Update due to false / incorrect virus message on MS Windows 11 and 10

Improved access to various media, SD cards and network folders New in version 11.68: Important update of the Q-Dir language files

General corrections and small fine-tuning

Optimization and various fixes under Windows 11