Software-update: Fan Control 195

Fan Control logo (79 pix) Versie 195 van Fan Control is uitgekomen. Met dit programma, dat van het opensource-Libre Hardware Monitor-project gebruikmaakt, kunnen de ventilators in de computer worden beheerd en in de gaten worden gehouden. Zo is het onder meer mogelijk om met verschillende profielen en configuraties de computer koel of juist stil te houden. Fan Control kan overweg met de meeste fans en controllers, en via een plug-insysteem is dat verder uit te breiden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changelog for version 195
  • New built-in AMD GPU (ADLX) support
  • Improved calibration check
  • Tooltips and label changes in control card
  • Better naming for NvAPIWrapper sensors with multiple gpus
  • Unhide valid controls on automatic pairing individual step

Fan Control

Versienummer 195
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website Fan Control
Download https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases/releases/tag/V195
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 10-07-2024 16:50 10

10-07-2024 • 16:50

10

Bron: Fan Control

Update-historie

12-08 Fan Control 273 3
22-07 Fan Control 272 0
18-06 Fan Control 270 0
04-06 Fan Control 269 3
23-05 Fan Control 268 5
13-04 Fan Control 265 3
22-03 Fan Control 264 3
06-03 Fan Control 262 14
28-02 Fan Control 261 1
17-02 Fan Control 260 0
Meer historie

Lees meer

Fan Control

geen prijs bekend

Systeem- en netwerkutility's

Reacties (10)

-Moderatie-faq
10
10
7
1
0
1
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
JoHnnY-Btm 10 juli 2024 19:20
kleine toevoeging,

Sinds Avast van Norton is classed Norton FanControl als een veiligheids risico omdate FanControl een low level kernel driver WinRing0 gebruikt.

De maker van de tool heeft overigens deze driver gebruikt omdat hij een solo dev is en voordat hij een MS signed driver kan krijgen is hij jaren verder echter bestaat volgens ingeluiden de tool al een behoorlijke tijd.

Sinds de laatste update vangt Norton de Fancontrol niet meer af als een veiligheids risico.
via deze link is het e.e.a. door mij onderzocht:

https://community.norton....-complete#comment-8558279
CriticalHit_NL @JoHnnY-Btm10 juli 2024 20:19
Dit wordt ook niet gewhitelist, met goede redenen, Avast! heeft hier de juiste beslissing genomen om de computers te beschermen, het is de taak van de bedrijven en mensen die de toolsets maken hiervoor een oplossing te zoeken.

Het is vrijwel zeker dezelfde driver als waar het in CVE-2020–14979 om gaat.
The WinRing0.sys and WinRing0x64.sys drivers 1.2.0 in EVGA Precision X1 through 1.0.6 allow local users, including low integrity processes, to read and write to arbitrary memory locations. This allows any user to gain NT AUTHORITY\SYSTEM privileges by mapping \Device\PhysicalMemory into the calling process.
EVGA Precision had ditzelfde probleem met deze kwetsbare kernel driver, en als er iets niet wilt wat er geladen wordt is een kernel driver die kwetsbaar is, want die hebben verregaande rechten op het systeem.

EVGA heeft er toen tot besloten zelf drivers te bouwen (driver-x64.sys en driver-x86.sys) die niet langer kwetsbaar waren in de latere versies, zoals het hier is beschreven:
https://github.com/Rem0o/...1#issuecomment-1445470498

Deze post op Medium.com gaat daar verder op in:
https://medium.com/@matte...-precisionx1-cf63c6b95896

En de archiveerde versie indien paywallhalla:
https://archive.is/tn8nO

Het komt er, zoals ik het goed begrijp, erop neer dat zodra een programma, met goede bedoelingen of niet, deze kwetsbare kernel driver laad in het besturingssysteem, dat alle malware hier misbruik van kan maken door deze kwetsbare driver aan te spreken en dus een privilege escalation kunnen krijgen op het lokale systeem.

Dit speelt bijvoorbeeld nu ook nog steeds met de CoolerMaster Master+ software die ik voor de HAF 700 EVO gebruik, heb het in ieder geval aangekaart bij Cooler Master dat ze hier iets mee moeten doen.
JoHnnY-Btm @CriticalHit_NL11 juli 2024 08:48
wat je zegt geef ik je ook zeker geen ongelijk in. Remo, de maker van FanControl is natuurlijk ook op de hoogte en kijkt zover ik heb gezien op een forum pagina dat hij kijkt naar een andere oplossing
callofduty @JoHnnY-Btm10 juli 2024 20:11
Maar wie draait er dan ook Norton, het programma dat meeste vraagt van je pc.
JoHnnY-Btm @callofduty10 juli 2024 20:13
dat valt reuze mee, ik denk dat het eerder is dat het grote gros aan pc/laptop gebriukers niet weten deze goed in te stellen dat Norton niet zoveel resources hoeft te vragen, al zou het een hoeveelheid resources bevragen merk ik dat aan de afstelling van mijn systeem geheel niet

maar dat is dan ook niet de essentie van me bericht maar een uitleg rondom FanControl en de auto-protect blokkade door fancontrol van Norton via de security list van Avast die nu in handen zijn overgeheveld naar Norton, wat nu tot zover zonder een FanControl MS driver Licentie lijkt opgelost

[Reactie gewijzigd door JoHnnY-Btm op 22 juli 2024 14:07]

BHD294 @callofduty12 juli 2024 16:33
Draai overal Norton op.
En wat is veel qua belasting met de huidige pcs.
Dailyrider 10 juli 2024 17:14
"New built-in AMD GPU (ADLX) support"
Ja,merk het. Update en FC werkt niet meer. Mag alles opnieuw installeren en uitzoeken. FY
dhrto @Dailyrider10 juli 2024 17:38
Gewoon backup terugzetten toch?
Hansie9999 @dhrto10 juli 2024 17:39
Burn :)
BHD294 @Dailyrider10 juli 2024 17:41
Restore point/backup terugzetten.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.