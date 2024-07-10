Versie 195 van Fan Control is uitgekomen. Met dit programma, dat van het opensource-Libre Hardware Monitor-project gebruikmaakt, kunnen de ventilators in de computer worden beheerd en in de gaten worden gehouden. Zo is het onder meer mogelijk om met verschillende profielen en configuraties de computer koel of juist stil te houden. Fan Control kan overweg met de meeste fans en controllers, en via een plug-insysteem is dat verder uit te breiden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changelog for version 195 New built-in AMD GPU (ADLX) support

Improved calibration check

Tooltips and label changes in control card

Better naming for NvAPIWrapper sensors with multiple gpus

Unhide valid controls on automatic pairing individual step