Hamrick Software heeft versie 9.8.35 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grainreduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 7700 scanners van 42 fabrikanten. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. In deze uitgave is onder meer de ocr flink verbeterd en kan het programma nu in vijf talen worden gebruikt.

What’s new in version 9.8.35: Significantly Improved OCR (Optical Character Recognition)

Upgraded from Tesseract 3 to Tesseract 5

Much better accuracy of text recognition

Built-in support for five languages English Spanish German French Italian

Support for 34 different languages

Enabled OCR in Standard Edition and trial version

Significantly improved ‘Output | OCR text RTF format’ The .rtf files can be edited by many text editors Page size of scan is used

