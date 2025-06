Phil Harvey heeft versie 12.86 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis en crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld. Ook deze update wordt als ontwikkelversie aangeduid; de laatste stabiele uitgave is versie 12.76. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.86 Added a new value for a couple of Olympus tags (thanks Herb)

Improved handling of ID3 user-defined tags

Decode all JPEG segments from RICO box in Ricoh MOV videos

Decode a few new values for some tags written by Canon EOS R cameras (thanks John Moyer and Martin B.)

Patched some Olympus WB_RBLevels tags to allow 4 values to be written as per some newer models

Fixed issue when writing IPTC date tags with a date/time value containing subseconds with 4 or more digits