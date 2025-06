Mozilla heeft een update voor versie 126 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In deze uitgave is onder meer de kopieerlink zonder trackingfunctie verbeterd, is hardwareacceleratie voor de AV1-codec op Apple-hardware uitgerust met een M3-processor ingeschakeld en ondersteunt de browser een nieuwe en efficiëntere manier van contentencodering. In versie 126.0.1 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Fixed an issue with reading tagged PDF documents in a screen reader. (Bug 1894849)

Fixed not displaying localized text for non-en-US locales in the Crash Reporter dialog box on macOS. (Bug 1896097)

Fixed issues with drag-and-drop functionality on Linux. (Bug 1897115)

Fixed an issue causing high GPU memory usage on certain versions of AMD cards. (Bug 1897006)

