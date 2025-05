Versie 9.0.0 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreid muziekcenter en kan muziekbestanden afspelen die op het lokale netwerk zijn opgeslagen, van internetradiostations en diverse streamingdiensten. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dacs, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New features Switch audio output (HDMI, I2S, USB) without reboot

HDMI/IEC958 audio format including multichannel

WiFi Hotspot (2.4 GHz WiFi bridged to Ethernet if present)

Option to reduce Pi-5 shutdown wattage to .01W

Option to enable Pi-5 PCI express bus (gen2 or gen3)

Option to use snd-bcm2835 audio driver for Pi Headphone only config

Option to enable 4K 60Hz for Pi-4 local display Updates Bump to Linux kernel 6.6.28

Bump to alsa-cdsp 1.2.0-1moode2

Bump to upmpdcli 1.8.10

Improve Bluetooth (add volume and pin options)

Improve multiroom command response

Improve SMB protocol detection

Improve radio station edit/delete

Improve notification messages

Improve setup guides and quick help

Add autoclick for dropdown controls on the configs

Add "Show items" option to One-touch playlist

Add "Queue info" to ellipsis menu (stats + saved playlist name)

Add Pull-up/down option for each pin in GPIO Config

Add Spotify and Amazon Music to Prefs Search sites

Add window-size (randomness) option for auto-shuffle

Add time options up to 5 mins for IP address timeout

Add restart_renderer REST command

Add ALSA max volume option to Receiver Config

Remove HDMI On/Off option (not valid on Bookworm)

Remove redundant or obsolete devices from audio device table

Allow any netmask to be entered for static IP address

Saved SSID's appear for selection in the main SSID dropdown

Prevent comma when entering a new station name

Add missing settings to Backup/Restore Bug fixes MusicBrainz date format (with hyphens) not being parsed

RoonBridge restart and disconnect not working correctly Radio stations Updated: ArtSound FM 92.7 JB Radio2 (320K) Kanal K Venice Classic Radio Italia WCRB Boston 99.5 - Classical

Deleted: Audiophile Baroque Audiophile Classical Audiophile Jazz Audiophile Lounge Audiophile Rock-Blues FluxFM - Hot R&B FluxFM - Pop Radio Soma FM - BAGeL Radio Swedish Classic Radio WRPI 91.5 FM Troy Eirewave