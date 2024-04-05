Versie 7.8 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is haast onmisbaar voor elke e-readerbezitter. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS en kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, e-boeken bewerken en converteren om ze zo geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat en kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels.
In versie 7.0 is de mogelijkheid om notities toe te voegen aan bijvoorbeeld auteurs en series, en is ondersteuning voor EPUB-audioboeken toegevoegd. Ook kunnen er extra bestanden aan boeken worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld alternatieve omslagafbeelding en heeft Calibre nu een eigen prullenbak, die gebruikt kan worden in plaats van die in het besturingssysteem. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
New features
Bug fixes
- E-book viewer: Highlight panel: Allow filtering the shown highlights by type of highlight. Closes tickets: 2057929.
- Conversion: Add support for the CSS text-transform property when subsetting embedded fonts.
- E-book viewer: Allow displaying the view mode paged/flow in the header/footer. Closes tickets: 2060079.
- Book details popup window: Allow dropping of files to add formats/set the cover just as for the book details panel. Closes tickets: 2059162.
- Book details: Context menu: Add a menu action to remove the associated link. Closes tickets: 2058814.
- DOCX Input: Add role=doc-noteref for links to footnotes/endnotes so that they popup in more e-book readers.
- Add a "Mark all selected books" to the Mark action..
- Add "Hide Empty Categories" to tag browser configuration menu. Closes tickets: 2059169.
- Supernote: Support for new device firmware.
- Sort by tool: Add an action to re-apply the current sort.
New news sources
- Grid view cover cache: Fix covers not loading when cache entries are stale.
- Conversion: Do not change viewport relative font sizes used for SVG text elements. Closes tickets: 2058798
- Conversion: Fix <style> tags inside <svg> tags not being processed. Closes tickets: 2058798.
- Get books: Update Kobo store plugin for website changes.
- EPUB Input: Use a translated name for the cover page.
Improved news sources
- Bergfreunde Blog by VoHe
- Live Law and Politico.eu by unkn0wn
- Caravan
- Global Times
- New York Review of Books
- Himal Southasian
- The Week
- CBC Canada