Software-update: Fan Control 186

Fan Control logo (79 pix) Versie 186 van Fan Control is uitgekomen. Met dit programma, dat van het opensource-Libre Hardware Monitor-project gebruikmaakt, kunnen de ventilatoren in de computer worden beheerd en in de gaten worden gehouden. Zo is het onder meer mogelijk om met meerdere profielen en configuraties de computer koel of juist stil te houden. Fan Control kan overweg met de meeste fans en controllers, en via een plug-insysteem is dat verder uit te breiden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:.

Changelog for version 186
  • UI/UX tweaks
  • Bug fixes
  • Updated LibreHardwareMonitorLib

Fan Control

Versienummer 186
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website Fan Control
Download https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases/releases/tag/V186
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 01-04-2024 20:30
42 • submitter: Anonymoussaurus

01-04-2024 • 20:30

42

Submitter: Anonymoussaurus

Bron: Fan Control

Update-historie

22-07 Fan Control 272 0
18-06 Fan Control 270 0
04-06 Fan Control 269 3
23-05 Fan Control 268 5
13-04 Fan Control 265 3
22-03 Fan Control 264 3
06-03 Fan Control 262 14
28-02 Fan Control 261 1
17-02 Fan Control 260 0
14-02 Fan Control 259 8
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Reacties (42)

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Yongshi 1 april 2024 20:33
Fans? Wat zijn dat?
Ethirty @Yongshi1 april 2024 20:48
Aanhangers van een bekend figuur of object.
Derugash @Yongshi1 april 2024 20:48
Programmeerfout reparaties? Amai, dat is toch echt één woord!
CPV @Derugash1 april 2024 22:36
Programmeerfout, wat is dat? Heb ik nog nooit gezien in mijn werk.
cariolive23 @CPV1 april 2024 23:38
Misschien eens vaker praten met de testers die zich keer op keer weer zorgen maken wanneer ze met jouw code aan de slag moeten?

O-)
CPV @cariolive232 april 2024 10:10
Ik had reacties verwacht als:
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Er zijn mensen die geen fouten maken. :O
X_pl0visi0n @CPV2 april 2024 10:07
Een synoniem voor software
HJVDD @Yongshi3 april 2024 11:12
Hoe wil je het noemen dan? Ventilatoren zeker XD
Dat klinkt gewoon niet in het Nederlands, dus laten we lekker het Nederlands skippen wanneer het mogelijk is alsjeblieft?
Saph 1 april 2024 20:52
Rekenaar?
cariolive23 @Saph1 april 2024 23:40
Die kabouter in dat kastje onder je werktafel.
beerse
@Saph2 april 2024 13:48
Voor de Francofielen: Ordner.
Neelon 1 april 2024 21:00
Updated, tweaks? Beetje niet alles vertalen? Wat is dit nu weer?
AOC @Neelon1 april 2024 21:02
1 april
Neelon @AOC1 april 2024 21:14
Weet ik, maar doe het of helemaal niet, of helemaal wel.
Muz1ekje @Neelon1 april 2024 21:35
Het is een bèta functie, geen idee of dit een serieuze beta is. Het is in ieder geval uit te zetten in je profile:
https://tweakers.net/instellingen/betafeatures/
ArmEagle @Muz1ekje2 april 2024 07:27
Profiel
George Verboven 1 april 2024 21:09
Morgen is alles weer normaal te lezen.
Vandaag verschrikkelijk irritant, heb werkelijk niks uitgelezen.
Thenno @George Verboven1 april 2024 21:19
Je kan de vernederlandsing gewoon uitzetten in je profielinstellingen onder Bétafeatures.
Memori @George Verboven1 april 2024 21:35
Ik vind het juist heel mooi. Ik hoop dat dit een soort van cultuur start :D
HJVDD @Memori3 april 2024 11:12
ik hoop het niet, tis verschrikkelijk
Zephyss @George Verboven1 april 2024 22:27
Ik vind het echt hilarisch, van mij mogen ze het wel zo houden :)
CPV @Zephyss1 april 2024 22:38
Nou, dan wel als vork, dan kun je nog nalezen wat ze eigenlijk bedoelden.
Zephyss @CPV1 april 2024 23:02
Ja, dat je tussen Nederlands en Engels kan switchen, maar dat kan nu ook al
CPV @Zephyss2 april 2024 10:08
Nou, ik bedoel meer: tussen de per 1 april vertaalde Nederlandse woorden en de normaal gangbare woorden.
dmantione 1 april 2024 21:20
Bart gaat met passie ten strijde tegen dat foeielijke Engels. "Wat nou Engelstalige programmanaam?? Geen genade!", zegt Bart. 8-)
mutley69 1 april 2024 22:22
Laten we dan beginnen met de naam van de website - die is ook engelstalig. Laten we er prutsers.nl van maken :+ Het is één april tot 00:00:00
Bliksem B 1 april 2024 22:42
De betafunctie werkt niet zo goed. Helemaal mee eens om de Engelse taal uit onze Nederlandse taal te halen. Alleen de namen van programma's vertalen is denk ik niet zo handig. Of jullie moet de namen van categorie: Smartphones ook veranderen dus:
  • Appel iTelefoon
  • Samsung Sterrenstelsel
  • Niets 2a
  • EenPlus Noord 3

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 23 juli 2024 00:24]

jerisson @Bliksem B1 april 2024 23:10
Een Galaxy is een sterrenstelsel en niet het heelal. Tenzij er een Samsung Universe is? ;)
DramaticallyBad @jerisson1 april 2024 23:24
Galaxy word vertaald naar Heelal.
Sterrenstelsel word vertaald naar Constellation.
Universe word vertaald naar Universum.
jerisson @DramaticallyBad2 april 2024 07:55
Toch even iets anders gebruiken dan Google Translate, die inderdaad Galaxy foutief als heelal vertaalt. Zie bvb: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Heelal

Een constellation is trouwens een sterrenbeeld (bvb kleine beer, grote beer) en geen sterrenstelsel (bvb Melkweg).

Het heelal en universum zijn hetzelfde.
DramaticallyBad @jerisson2 april 2024 18:24
Welkom bij Google Vertaal, waar de Gemiddelde Joe het kan aanpassen.
DramaticallyBad @Bliksem B1 april 2024 23:27
Achja, zou maar eens wat zijn als je telefoon op Androide draait en je PC op Ramen 10 of 11.

Mijn vader vertelde mij een verhaal van dat de Printer Chauffeur niet werkte op de oude PCs van zijn werk.
Bliksem B @DramaticallyBad1 april 2024 23:38
Wij noemen het officeel stuurprogramma. Net als Windows. Dus in het Engels zou het drive program moeten zijn 🤔.
beerse
@Bliksem B2 april 2024 13:54
Tussen chaufferen en sturen is het verschil vooral in de extra diensten die een chauffeur biedt.

Dat er in het Engels iets met 'drive' gebruikt wordt, heeft meer iets te maken met het Nederlandse voerman. Ook iemand die qua aansturing de touwtjes in handen heeft. Maar in tegenstelling tot chauffeur zich niet bekommerd over de lading of de gasten maar meer tot de aandrijving en omstreken.
DramaticallyBad @Bliksem B2 april 2024 18:17
Een "driver" werd vroeger vertaald nazr chauffeur blijkbaar, ik was nog niet geboren dus ik heb het niet meegemaakt😅
D-Three @DramaticallyBad2 april 2024 08:57
Je bedoelt waarschijnlijk de afdrukker?
DramaticallyBad @D-Three2 april 2024 09:32
Afdrukker chauffeur, even beter.
Homer J.Simpson @DramaticallyBad2 april 2024 09:35
PC moet natuurlijk PR zijn…
DramaticallyBad 1 april 2024 23:22
Jammer dat niet alles naar Nederlands is vertaald, ik had verwacht dat Windows naar "Ramen" was vertaald.
qbig1970 @DramaticallyBad1 april 2024 23:25
Ramen met kip en sojasaus... erg lekker!
Tjalling123 1 april 2024 23:24
Ventilator bestuur programma heeft echt een mooie gebruikers omgeving gekregen en dat voor al zo'n geweldig programma
Maulet 2 april 2024 08:59
Écht Nederlands neologisme zou "vents" zijn, toch? (automobiel:auto, televisieapparaat: teevee... haring: maatje :-P )

Ik ben aan het genieten man, met dit nieuw tijdperk Nederlandistiek!

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