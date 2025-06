Microsoft heeft versie 17.9.1 van Visual Studio 2022 uitgebracht, een versie met extra lange ondersteuning. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving, verkrijgbaar in de smaken Community, Professional en Enterprise, beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F# en Python gemakkelijker te maken. De nieuwe versie is volledig 64bit en heeft een vereenvoudigde gebruikersinterface. Meer informatie over versie 17.9 is op deze pagina van Microsoft te vinden. De changelog voor versie deze uitgave ziet er als volgt uit:

What's New in this release Updated the 16.11 MSVC toolset to 16.11.34 (14.29.30154.0) for customers who use the 16.11 C++ toolset with VS 17.9.

Fixed a bug where the libconcrt.lib used when static linking could contain an SSE 4.2 instruction that was illegal on older X64 systems.

Added support for char8_t as a built-in type for C++20 with /clr. Developer Community .sql Files cannot be opened