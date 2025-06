Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 551.61 en zijn voorzien van een Windows Hardware Quality Labs-certificaat. Ze zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. Deze uitgave bevat onder meer verbeteringen voor het spel Nightingale en is er een bètaversie van de nVidia App, die de GeForce Experience and the nVidia Control Panel moet gaan vervangen. Verder vermeldt de changelog zes bugfixes en drie bekende problemen waarvoor nog geen oplossing is.

This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games supporting DLSS 3 technology including Nightingale. In addition, this driver supports the beta release of nVidia App, which unifies GeForce Experience and the nVidia Control Panel.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Stability issues when running Vulkan API [4460050]

RTX Video HDR: Tone mapping not working properly with custom HDR brightness values in Windows [4472972]

Chrome/Edge Browsers: Poor black level quality in SDR video playback with Windows HDR setting enabled [4492243]

nVidia Freestyle: Filter settings are not saved after quitting game [4472656]

Adobe Substance 3D: Stager unable to initialize the viewport [4403960]

Adobe Substance 3D: Vulkan version of Substance Painter cannot be launched [4425856]