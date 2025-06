Versie 8.6.3 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, HTML, XML en PHP. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Notepad++ v8.6.3 bug-fixes & enhancements: Restore multi-editing option & add “Column To Multi-editing” option on GUI. (Fix #14645)

Make “copy/cut line while no selection” optional. (Fix #14638)

Fix all open files lost after restarting as Admin to save a file. (Fix #14694)

Fix “Replace All” crash & performance issue. (Fix #14630)

Fix calltip crash due to the division by zero. (Fix #14664)

Enhance Function List for Python to support “async def” & colons in argument list. (Fix #13908)

Fix Copy/Cut/Paste issue in Vertical Edge text field in preferences dialog. (Fix #13874)

Fix macro recording twice for some commands. (Fix #5217, #14634)

Fix “Open File” command not working with TAB preceded. (Fix #14543)

Add auto-completion keywords for PHP, JavaScript and CSS. (Fix #14635, #14705)