Versie 1.27.3 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en Android. Ook zijn er packages voor bijvoorbeeld Synology en QNAP. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bugfixes: #9039: Sync from Linux to Mac with ownership - Local additions after rescan

#9241: Versions path does not honor tilde (~) shortcut Enhancements: #8616: Add CLI completion

#9151: Add "stay logged in" checkbox to login dialog Other issues: #9267: Inconsistent version requirements in lib/build and lib/upgrade

#9313: Different lengths used for short device IDs in UI