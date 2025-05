De derde releasecandidate van het bestandsbeheerprogramma Total Commander versie 11.03 is uitgekomen. Dit programma kan als vervanging voor Windows Verkenner worden gebruikt en doordat het scherm in tweeën is gesplitst, is het eenvoudig om bestanden te kopiëren. Het programma kan echter veel meer. Zo zijn er diverse manieren om bestanden aan te passen, zijn een ingebouwde ftp-client en een multirenametool aanwezig en is er ondersteuning voor een groot aantal compressieformaten. Verder kan de functionaliteit met plug-ins worden uitgebreid. Versie 11.03 is een zogenaamde bugfixrelease, waarin we een verzameling kleine veranderingen en verbeteringen aantreffen.

Total Commander 11.03 release candidate 3 is available now! The update is mainly a bugfix relrease, but there are also a few new functions, see below. Complete list of changes. What's new: Lister: Press F4 to open currently viewed file in user-defined editor

to open currently viewed file in user-defined editor Copy files: The option "Keep relative paths" is now also available in search results, copies with entire path

New environment variable %COMMANDER_INI_PATH%: Directory of the settings file wincmd.ini

cm_CompareDirs, cm_CompareDirsWithSubdirs: New parameter 1 to only select files which do not exist on the other side

List of open tabs: Switch between tab title and tab directory with Ctrl + Shift + A

+ + Pseudo environment variable %$DATE% now supports an offset, e.g. %$DATE+1Y% (use %|$DATE+1Y|% in parameters field)

Set a different location for DirectShow filters: wincmd.ini [Lister] Filter32dir=/Filter64dir

Windows 10 and newer: Open Windows Photo app with current directory parameter so it can switch through all images in the same folder as the opened image, configurable with PhotoAppFilter field

Bugfixes

Warning: The “cloud” plugin will no longer support Google Drive from February 11, 2024. More information.