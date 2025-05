Versie 2.1.1 van foobar2000 is uitgekomen. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, WAVE en WMA, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins verder uit te breiden. Downloads zijn ook beschikbaar voor Android, iOS en macOS, maar die hebben een ander versienummer en uitgaveschema. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 2.1.1: Fixed ReFacets not tracking playlist tag changes.

Fixed 64-bit installer crashing on Wine.

Fixed Album List tree selection manipulation regressions on Windows 7.

Internet radio compatibility improvements.

Added reading & writing of discnumber/totaldiscs tags in cuesheets.

Restored ability to read external album art from hidden files.