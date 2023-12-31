Software-update: VueScan 9.8.23

VueScan logo (75 pix) Hamrick Software heeft versie 9.8.23 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 7500 scanners van 42 fabrikanten. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. In deze uitgave is onder meer ondersteuning voor ruim honderd scanners van Canon toegevoegd:

What’s new in version 9.8.23

VueScan 9.7.86 screenshot (620 pix)

Versienummer 9.8.23
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Hamrick Software
Download https://www.hamrick.com/alternate-versions.html
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 31-12-2023 10:17 20

31-12-2023 • 10:17

20

Bron: Hamrick Software

Update-historie

14-06 VueScan 9.8.55 7
14-05 VueScan 9.8.54 1
26-03 VueScan 9.8.53 3
20-02 VueScan 9.8.52 0
06-02 VueScan 9.8.51 2
19-12 VueScan 9.8.50 12
11-'25 VueScan 9.8.49 10
10-'25 VueScan 9.8.48 2
09-'25 VueScan 9.8.47 6
05-'25 VueScan 9.8.46 0
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VueScan

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (20)

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frenkied 31 december 2023 10:28
Geweldige van dit programma is toch wel: je schaft het een keer aan en levenslange updates :)
LoekVe @frenkied31 december 2023 11:10
Volgens mij is dit niet meer het geval, en moet je een abonnement nemen tegenwoordig: https://www.hamrick.com/purchase-vuescan-update-program.html.
azerty @LoekVe31 december 2023 11:31
Voor mensen die het nu willen aanschaffen is dit inderdaad niet langer het geval. Voor allen die hem voor 31 maart 2021 hebben aangeschaft (zie https://www.hamrick.com/blog/vuescan-supporter-program.html) blijft de lifetime updates van toepassing.
NietGiftig @azerty31 december 2023 13:25
We zullen het zien.
Het gebeurd steeds vaker dat de oorspronkelijk gedachte van lifetime verdwijnt.
Ik heb de afgelopen maanden al een stuk of 5 aanmoedigingen van Hamrick gehad om te gaan doneren.
Maar wel een geweldige response bij Hamrick schrijven ze!!!
Geweldig. :)
Maar misschien zie ik het te zwart.
Goed programma overigens, gebruik al zo'n 5 jaar nu en dan.
magician2000 @NietGiftig1 januari 2024 00:41
Ik denk zelf dat ze dit doen om te wat extra inkomsten te genereren die ondertussen weggevallen zijn omdat de software weinig nieuwe gebruikers zal krijgen. Ontwikkelen kost tijd en de ontwikkelaars zullen ook een boterham willen blijven verdienen.

Ik kan begrijpen dat ze naar opties zoeken, maar verwacht niet dat ze de lifetime licenses willen torpederen. Dat zou ze waarschijnlijk meer kwaad dan goed doen. Oftewel, hiervoor zijn ze niet groot genoeg.

Is een donatie vragen dan niet beter dan het alternatief, het noodgedwongen moet stopzetten van de ontwikkeling van de software?

Ik ontvang de mailtje ook en overweeg of ik wil doneren en hoeveel dan. Overigens heb ik het helemaal niet op abonnementsvormen voor software. Maar een vrijwillige donatie (zeker met open source) sta ik op zich positief tegenover.

Dat is wellicht de enige optie voor deze software indien ze er niet genoeg meer aan kunnen verdienen: open source maken. Dan zou het helemaal afhankelijk worden van donaties.
bytemaster460 @azerty31 december 2023 14:24
Lifetime updates stamt nog uit een tijd dat je ieder jaar nog relatief veel nieuwe klanten kreeg omdat apparatuur snel verouderde. Allerlei oudere apparatuur werkte onder Windows 7 en 8 niet meer. Onder Windows 10 en 11 blijft heel veel oude apparatuur wel nog werken. De noodzaak om Vuescan aan te schaffen wordt steeds kleiner en dat zullen ze daar ook merken.
MrMonkE @bytemaster46031 december 2023 16:09
En wie scanned er nog regelmatig?
Gewoon foto met je telefoon en klaar.

(edit: Het was eigenlijk een retorische vraag maar ik zie hieronder dat er nog wel mensen zijn die dit toch als voorkeur hebben, ook privé. Had ik niet verwacht eerlijk gezegd)

[Reactie gewijzigd door MrMonkE op 23 juli 2024 19:46]

ari2asem @MrMonkE31 december 2023 16:25
ik.

en gebruik dit
https://www.naps2.com/
MrMonkE @ari2asem31 december 2023 16:32
Leuk om te zien dat de naps2 ook linux ondersteund.
Wordt ik altijd blij van.
bytemaster460 @MrMonkE31 december 2023 16:32
Deze software werd vooral verkocht aan mensen die toch wat serieuzer met scannen bezig waren. Die nemen geen genoegen met een scan met een smartphone
MrMonkE @bytemaster46031 december 2023 16:33
Ik had hem zelf om de driver reden die boven werd genoemd.
(Ik had er eigenlijk privé bij moeten zetten. )
bytemaster460 @MrMonkE31 december 2023 19:02
Natuurlijk gaat het om die driver. Mensen die goede scanners hebben gekocht maar ineens na een upgrade van Windows geen ondersteuning meer hebben. Die kochten dit programma. Dat zijn dus de mensen die geen genoegen nemen met een scan via een telefoon.
mouthman73 @MrMonkE31 december 2023 16:37
papieren data (geprint) is makkelijker en langer te bewaren dan digitaal... vooral daarom vindt ik een scanner en printer nog steeds handig.
Robertdw @mouthman7331 december 2023 17:16
Dat klopt toch niet echt. Een printje kan vervagen en zoek raken. Daarnaast is het archiveren en terugvinden van digitale data toch een stuk eenvoudiger. Mits je weet waar je mee bezig bent. Ik sla bijvoorbeeld alle rekeningen, indien van belang, als pdf op. En elke week een backup.

[Reactie gewijzigd door Robertdw op 23 juli 2024 19:46]

Rocketman @Robertdw31 december 2023 17:44
Dat klopt toch niet echt. Een printje kan vervagen en zoek raken. Daarnaast is het archiveren en terugvinden van digitale data toch een stuk eenvoudiger. Mits je weet waar je mee bezig bent. Ik sla bijvoorbeeld alle rekeningen, indien van belang, als pdf op. En elke week een backup.
Zo is het, rekeningen en facturen per jaar opslaan op de nas met een duidelijke titel.

[Reactie gewijzigd door Rocketman op 23 juli 2024 19:46]

magician2000 @bytemaster4601 januari 2024 00:35
Wat dacht je van een consistent programma kunnen gebruiken, ongeacht het merk scanner dat je hebt? Dat is toch ook wat waard.

Van diverse scanners heb ik de scansoftware gebruikt. De enige die bruikbaar is, is fan Fujitsu en wellicht Epson. De rest is haast onbruikbaar te noemen door de waardeloze interface.

Met dit programma hebben alle merken en modellen dezelfde interface. Dus het is een keuze vanwege hoe de software werkt of een noodzaak omdat je scanner niet meer ondersteund wordt.
asing @azerty31 december 2023 11:47
Klopt, ik heb ook gewoon lifetime updates.

Ik ben er erg blij mee, het is de enige tool op Linux die fatsoenlijk werkt met mijn ScanSnap.
magician2000 @frenkied1 januari 2024 00:32
Hier ook nog de lifetime updates. Maar ga je ook in op de donatie verzoeken? Ik gebruik de software met veel plezier, maar momenteel niet zo vaak. Zodra ik het wat meer gebruik, ben ik best bereid een donatie te doen. Beter dan het alternatief, dat het op den duur verdwijnt.
Ruuddie 31 december 2023 21:58
Heeft dit betaalde product voordelen boven het gratis NAPS2? Die werkt prima en kan ook meer dan de standaard tooling.
magician2000 @Ruuddie1 januari 2024 00:46
Ik heb NAPS2 niet gebruikt (wil dit nog wel een keer testen, maar niet nu).

Zelf heb ik naar open source alternatieven gekeken destijds, maar die waren veels te complex. Het bedrag dat ik uitgegeven heb voor de lifetime license was het mij meer dan waard om die tijd te besparen.

Maar, je kunt het zelf testen. De volledig versie is te testen, maar je krijgt dan een watermark door de scans heen. Heb ik toen ook gedaan. Getest en vervolgens aangeschaft.

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