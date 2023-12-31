Hamrick Software heeft versie 9.8.23 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 7500 scanners van 42 fabrikanten. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. In deze uitgave is onder meer ondersteuning voor ruim honderd scanners van Canon toegevoegd:
What’s new in version 9.8.23
- Improved automatic cropping
- Fixed problems with crashes in unusual situations
- Fixed problems with crashes at high resolutions
- Fixed problems with some Fujitsu document scanners
- Fixed problem with Brother MFC-J6940DW page centering
- Fixed problem with Canon MF642 when connected via network
- Fixed problem with PIE PrimeFilm 120 Pro Plus
- Fixed problem with HP Scanjet 8200 if lamp off
- Added support for Reflecta DigitDia 8000
- Added support for Xerox DocuMate 3120