Software OK heeft versie 11.45 van Q-Dir uitgebracht. Q-Dir is een gratis filemanager. Het ziet er een beetje uit als Windows Verkenner, maar dan met vier schermen, waardoor het eenvoudig is om bestanden te verplaatsen, beheren of bekijken. Dit verklaart ook meteen de naam: de Q staat voor quad. De download is ongeveer een megabyte groot en het programma is in verschillende talen te gebruiken, waaronder in het Nederlands. De changelog sinds versie 11.43 kan hieronder worden gevonden.

New in version 11.45 Small corrections and bug fixes in install for older Windows versions

Update of the language files in the quad file explorer Q-Dir

Various corrections and adjustments New in version 11.44 Again various corrections and adjustments under Windows 10 and 11

Update of the language files in the quad file explorer Q-Dir