Software-update: Q-Dir 11.45

Q-Dir logo (79 pix) Software OK heeft versie 11.45 van Q-Dir uitgebracht. Q-Dir is een gratis filemanager. Het ziet er een beetje uit als Windows Verkenner, maar dan met vier schermen, waardoor het eenvoudig is om bestanden te verplaatsen, beheren of bekijken. Dit verklaart ook meteen de naam: de Q staat voor quad. De download is ongeveer een megabyte groot en het programma is in verschillende talen te gebruiken, waaronder in het Nederlands. De changelog sinds versie 11.43 kan hieronder worden gevonden.

New in version 11.45
  • Small corrections and bug fixes in install for older Windows versions
  • Update of the language files in the quad file explorer Q-Dir
  • Various corrections and adjustments
New in version 11.44
  • Again various corrections and adjustments under Windows 10 and 11
  • Update of the language files in the quad file explorer Q-Dir

Q-Dir

Versienummer 11.45
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Software OK
Download https://www.softwareok.com/?Download=Q-Dir
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 29-12-2023 18:58
10 • submitter: danmark_ori

29-12-2023 • 18:58

10

Submitter: danmark_ori

Bron: Software OK

Update-historie

24-07 Q-Dir 12.72 9
14-04 Q-Dir 12.59 0
28-03 Q-Dir 12.55 4
06-03 Q-Dir 12.51 13
05-02 Q-Dir 12.48 4
11-'25 Q-Dir 12.41 4
09-'25 Q-Dir 12.34 0
08-'25 Q-Dir 12.31 0
07-'25 Q-Dir 12.25 0
05-'25 Q-Dir 12.21 3
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Reacties (10)

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Roel1966 29 december 2023 22:29
Goh, ik wist geeneens dat Q-dir nog bestaat want dat is al best wel een oudje op softwaregebied. Kan mij herinneren dat ik dit vroeger ook nog wel eens gebruikt heb, handig programma.
Commandor1961 29 december 2023 23:31
ik gebruik dit nog elkekeer en de updates gaan er weer overheen.
Deze https://portableapps.com/apps/utilities/q-dir-portable download ik voor de USB-stick.

[Reactie gewijzigd door Commandor1961 op 24 juli 2024 02:33]

Mr. Smith 30 december 2023 04:07
En voor de liefhebber, het is ook portable te gebruiken.
Silvero 30 december 2023 17:09
Het is jammer dat Q-Dir nog niet via winget geinstalleerd kan worden.
Voor mijn gemak, beheer ik mijn applicaties (en tools) via winget.
Slay68 @Silvero31 december 2023 10:31
Ik beheer veel applicaties met Chocolatey, daarin wordt Q-Dir al enige tijd ondersteund.
Sebast1aan 30 december 2023 12:34
Man, die screenshot van Q-dir is waarom ik zo klaar ben met Windows. Het is 2023 en dat screenshot had ook in 1996 genomen kunnen worden. Yuck.
Mijzelf @Sebast1aan30 december 2023 12:51
Wist je dat de Nachtwacht nog steeds erg lijkt op originele ontwerp uit 1642? Er is wel wat verkleuring opgetreden, maar de conservators doen hun best om de afwijking tot een minimum te beperken.

En weet je, niemand heeft daar problemen mee.
jpsch @Mijzelf30 december 2023 14:26
Nachtwacht is flink kleiner geworden, Windows alleen maar onnodig gegroeid.
Globefrotter @Sebast1aan31 december 2023 11:49
Hoe het eruit ziet vind ik totaal onbelangrijk: als het maar functioneel is.
Helaas zit er nog steeds geen zoekfunctie in Qdir, dus voor mij geen Qdir.......
Arumes @Sebast1aan31 december 2023 14:22
Nee hoor, in 1996 was de titelbalk blauw geweest. :+
Maar serieus: als het goed is, is het goed. Vernieuwen om de vernieuwing vind ik juist irritant.

[Reactie gewijzigd door Arumes op 24 juli 2024 02:33]


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