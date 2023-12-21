Versie 13.0.8 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om te achterhalen wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

New Release: Tor Browser 13.0.8 (Desktop) This is an emergency desktop-only release which fixes a crash in pluggable transports for Windows 7 users. The most recent Go toolchain update seems to have finally broken Windows 7 suport (see golang/go/#57003 for background). We have downgraded our lyrebird, conjure, and webtunnel pluggable transports to the 1.20 series and they should be working once more on older Windows systems. Unfortunately, the snowflake pluggable transport depends on the 1.21 series to work, so it will remain broken on these systems. We highly encourage Tor Browser users who are still on Windows 7 or 8 to either upgrade their systems to a modern Linux distribution, or at least to a supported version of Windows (10 or higher). Tor Browser will neccessarily have to drop support for Windows 7 and 8 after the ESR 128 transition next year, as Mozilla's minimum Windows operating system requirements is now Windows 10 or newer as of Firefox 116. The full changelog since Tor Browser 13.0.7 is: Windows Bug tor-browser-build#41053: All PT's crash instantly in 13.0.7

Bug tor-browser#42179: PTs on Tor Browser 13 do not work with Windows 7 Linux Bug tor-browser-build#41050: Improve the disk leak sanitization on start-$browser Build System All Platforms Bug tor-browser-build#41042: Add options to include updates in the changelog scripts Bug tor-browser-build#41043: Create script to push build requests to Mullvad build servers

