Software-update: Tor Browser 13.0.8

Tor Browser Bundle logo (75 pix) Versie 13.0.8 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om te achterhalen wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

New Release: Tor Browser 13.0.8 (Desktop)

This is an emergency desktop-only release which fixes a crash in pluggable transports for Windows 7 users. The most recent Go toolchain update seems to have finally broken Windows 7 suport (see golang/go/#57003 for background). We have downgraded our lyrebird, conjure, and webtunnel pluggable transports to the 1.20 series and they should be working once more on older Windows systems. Unfortunately, the snowflake pluggable transport depends on the 1.21 series to work, so it will remain broken on these systems.

We highly encourage Tor Browser users who are still on Windows 7 or 8 to either upgrade their systems to a modern Linux distribution, or at least to a supported version of Windows (10 or higher). Tor Browser will neccessarily have to drop support for Windows 7 and 8 after the ESR 128 transition next year, as Mozilla's minimum Windows operating system requirements is now Windows 10 or newer as of Firefox 116. The full changelog since Tor Browser 13.0.7 is:

Windows Linux Build System

Tor Browser

Versienummer 13.0.8
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website The Tor Project
Download https://www.torproject.org/download/languages
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 21-12-2023 20:03
0 • submitter: Munchie

21-12-2023 • 20:03

0

Submitter: Munchie

Bron: The Tor Project

Update-historie

21-04 Tor Browser 15.0.10 0
08-04 Tor Browser 15.0.9 12
26-03 Tor Browser 15.0.8 0
25-02 Tor Browser 15.0.7 0
17-02 Tor Browser 15.0.6 5
30-01 Tor Browser 15.0.5 0
13-01 Tor Browser 15.0.4 0
09-12 Tor Browser 15.0.3 0
19-11 Tor Browser 15.0.2 0
12-11 Tor Browser 15.0.1 1
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