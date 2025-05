Versie 3.5.6 van FTP Rush is uitgekomen. FTP Rush is een gratis ftp-programma voor Windows, Linux en macOS met uitgebreide mogelijkheden, zoals kopiëren van de ene ftp-server naar de andere, drag-and-drop, een interface met tabbladen, en de mogelijkheid om het programma te gebruiken zonder het eerst te hoeven installeren. Naast FTP Rush, heeft de maker ook een ftp-server met de naam Wing FTP, die alleen in commerciële omgevingen een betaalde licentie nodig heeft. De changelog van de afgelopen paar versies kan hieronder worden gevonden.

Changes in FTP Rush version 3.5.6: Added "copy site" for site manager.

Improved transfer engine.

Updated the language files. Changes in FTP Rush version 3.5.5: Added FastUDP transfer for Wing Web Client (HTTPS) protocol.

Added Actions after queue completion (Close, Suspend, Shutdown).

Added "Insert" short key for creating directory.

Updated the language files.