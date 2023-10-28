Versie 173 van Fan Control is uitgekomen. Met dit programma, dat van het opensource-Libre Hardware Monitor-project gebruikmaakt, kunnen de ventilatoren in de computer worden beheerd en in de gaten worden gehouden. Zo is het onder meer mogelijk om met meerdere profielen en configuraties de computer koel of juist stil te houden. Fan Control kan overweg met de meeste fans en controllers, en via een plug-insysteem is dat verder uit te breiden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changelog for version 173 Improve light mode contrast

Show message when using Windows 8.1 or below

Fix update order for complex fan curve/custom sensor scenarios

Fix hysteresis setting binding on graph triple dot menu

Better error handling when closing down/refreshing

Add Windows notification when an update is available and notifications are on