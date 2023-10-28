Software-update: Fan Control 173

Fan Control logo (79 pix) Versie 173 van Fan Control is uitgekomen. Met dit programma, dat van het opensource-Libre Hardware Monitor-project gebruikmaakt, kunnen de ventilatoren in de computer worden beheerd en in de gaten worden gehouden. Zo is het onder meer mogelijk om met meerdere profielen en configuraties de computer koel of juist stil te houden. Fan Control kan overweg met de meeste fans en controllers, en via een plug-insysteem is dat verder uit te breiden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changelog for version 173
  • Improve light mode contrast
  • Show message when using Windows 8.1 or below
  • Fix update order for complex fan curve/custom sensor scenarios
  • Fix hysteresis setting binding on graph triple dot menu
  • Better error handling when closing down/refreshing
  • Add Windows notification when an update is available and notifications are on

Fan Control

Versienummer 173
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website Fan Control
Download https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases/releases/tag/V173
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 28-10-2023 08:12
0 • submitter: shaswin

28-10-2023 • 08:12

0

Submitter: shaswin

Bron: Fan Control

Update-historie

04-06 Fan Control 269 3
23-05 Fan Control 268 5
13-04 Fan Control 265 3
22-03 Fan Control 264 3
06-03 Fan Control 262 14
28-02 Fan Control 261 1
17-02 Fan Control 260 0
14-02 Fan Control 259 8
09-02 Fan Control 258 0
24-01 Fan Control 255 23
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