Versie 3.13.0 van Ocenaudio is uitgekomen. Dit gratis geluidsbewerkingsprogramma is van Braziliaanse bodem en heeft versies voor Windows, Linux en macOS. Het heeft uitgebreide mogelijkheden, zoals ondersteuning voor vst-plug-ins en het uitvoeren van een bewerking op verschillende plekken in een bestand tegelijk. Het openen en opslaan van bestanden gebeurt op de achtergrond, zodat het programma beschikbaar blijft. Verder is er een spectrumanalyzer aanwezig en het programma gaat zeer efficiënt om met geheugen. Het vergelijkbare Audacity heeft nog meer mogelijkheden en daardoor is Ocenaudio, zeker voor de beginnende gebruiker, net wat makkelijker te gebruiken. In deze uitgave is een probleem verholpen bij het plaatsen van markeerpunten:

Changes in version 3.13.0: Introduces Visual Tools: a new way to edit audio directly on the canvas

Visual Tools Added: Fade In, Fade Out, Crossfade and Fade Out/Fade In

Visual Tools Added: Audio Ducking and Visual Mix Paste

Fixes problem with device names with colons

Minor Fixes Note: Visual Tools is a new concept and will evolve as we receive feedback from our users. In this first version, no functionality of the software is changed, precisely to allow no user to lose tools they are already familiar with.