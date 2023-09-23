Software OK heeft versie 11.36 van Q-Dir uitgebracht. Q-Dir is een gratis filemanager. Het ziet er een beetje uit als Windows Verkenner, maar dan met vier schermen, waardoor het eenvoudig is om bestanden te verplaatsen, beheren of bekijken. Dit verklaart ook meteen de naam: de Q staat voor quad. De download is ongeveer een megabyte groot en het programma is in verschillende talen te gebruiken, waaronder in het Nederlands. De changelog sinds versie 11.34 kan hieronder worden gevonden.
New in version 11.36
New in version 11.35
- Further improvements in usability and focus optimization elements
- Updated language files in Quad Explorer
- Various corrections in the individual file explorer list view
- Important language file update
- Adjustments and improvements to the Quad Explorer on Windows 11