Software OK heeft versie 11.36 van Q-Dir uitgebracht. Q-Dir is een gratis filemanager. Het ziet er een beetje uit als Windows Verkenner, maar dan met vier schermen, waardoor het eenvoudig is om bestanden te verplaatsen, beheren of bekijken. Dit verklaart ook meteen de naam: de Q staat voor quad. De download is ongeveer een megabyte groot en het programma is in verschillende talen te gebruiken, waaronder in het Nederlands. De changelog sinds versie 11.34 kan hieronder worden gevonden.

New in version 11.36 Further improvements in usability and focus optimization elements

Updated language files in Quad Explorer New in version 11.35 Various corrections in the individual file explorer list view

Important language file update

Adjustments and improvements to the Quad Explorer on Windows 11