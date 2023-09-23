Software-update: Q-Dir 11.36

Q-Dir logo (79 pix) Software OK heeft versie 11.36 van Q-Dir uitgebracht. Q-Dir is een gratis filemanager. Het ziet er een beetje uit als Windows Verkenner, maar dan met vier schermen, waardoor het eenvoudig is om bestanden te verplaatsen, beheren of bekijken. Dit verklaart ook meteen de naam: de Q staat voor quad. De download is ongeveer een megabyte groot en het programma is in verschillende talen te gebruiken, waaronder in het Nederlands. De changelog sinds versie 11.34 kan hieronder worden gevonden.

New in version 11.36
  • Further improvements in usability and focus optimization elements
  • Updated language files in Quad Explorer
New in version 11.35
  • Various corrections in the individual file explorer list view
  • Important language file update
  • Adjustments and improvements to the Quad Explorer on Windows 11

Q-Dir

Versienummer 11.36
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Software OK
Download https://www.softwareok.com/?Download=Q-Dir
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 23-09-2023 08:29
8 • submitter: danmark_ori

23-09-2023 • 08:29

8

Submitter: danmark_ori

Bron: Software OK

Update-historie

24-07 Q-Dir 12.72 9
14-04 Q-Dir 12.59 0
28-03 Q-Dir 12.55 4
06-03 Q-Dir 12.51 13
05-02 Q-Dir 12.48 4
11-'25 Q-Dir 12.41 4
09-'25 Q-Dir 12.34 0
08-'25 Q-Dir 12.31 0
07-'25 Q-Dir 12.25 0
05-'25 Q-Dir 12.21 3
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Q-Dir

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Systeem- en netwerkutility's

Reacties (8)

-Moderatie-faq
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spokje 23 september 2023 08:39
Ervaringen met dit programma? :) ziet er nuttig uit.

[Reactie gewijzigd door spokje op 23 juli 2024 02:05]

MerijnB @spokje23 september 2023 09:01
Dit soort tools (Opus, Total Commander) zijn zéér krachtig en kunnen je werk flow veel efficiënter maken, maar ze hebben een flinke leercurve (om ze goed te gebruiken) en het gaat tijd kosten in eraan te wennen, dat moet je kunnen en willen.
dkuipers @MerijnB23 september 2023 10:15
Wat Total Commander betreft (waar ik na lang gratis gebruik ook een licentie voor heb gekocht) kun je wat verzanden in alle mogelijkheden. Als je eerst begint met de mogelijkheden die in de eerste versies zaten, dan merk je dat je automatisch steeds verder/dieper gaat. Aan Opus en Q-Dir kon ik niet wennen.
spokje @MerijnB23 september 2023 09:59
Dank heren!
Uruk-Hai @spokje23 september 2023 08:58
Ik vond het er ook nuttig uit zien, maar kon er maar niet aan wennen. Q-Dir is overigens zo in te stellen dat je twee deelvensters in plaats van vier hebt. Qua gedrag deed hij ook te sterk aan Windows Verkenner denken, zoals het automatische sorteren in Downloads dat je niet aan kan passen. Daardoor kreeg ik het idee dat Q-Dir slechts een skin is voor Verkenner.

Zelfde met Total Commander. Daar heb ik zelfs een licentie van gekocht omdat TC echt een totaal losstaande file manager is, zodat je bestanden precies zo kunt sorteren zoals je zelf wilt, maar in de praktijk bleef ik naar Windows Verkenner grijpen. Ik heb afgelopen week de licentie maar weer doorverkocht.

Het is gek, maar met de overgang van Windows Verkenner naar Nemo (Linux Mint Cinnamon) had ik juist geen enkele moeite. Misschien omdat Nemo lekker clean is en je simpel met de F3 toets een splitscreen kunt oproepen.

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 23 juli 2024 02:05]

Verwijderd @spokje23 september 2023 13:00
Ik gebruik het nu al jaren en het is voor mij een goede vervanger van de verkenner. Zelf vind ik het zeer prettig werken.

Deze tool vergelijken met Opus of Total commander moet je niet doen. Deze tools hebben een heel andere doelgroep. Een geavanceerde gebruiker zal altijd voor een andere tool gaan als qdir zoals Total commander.
DinDin @spokje30 september 2023 18:23
Ik vind het een heerlijk programma en gebruik het vaak als ik de losse MP3 bestanden ga ordenen. Qdir stel ik altijd in dat ik twee deelvensters heb elk met een eigen mappenlijst. Zoals de Windows Verkenner, maar dan dus twee mappenlijsten.
Verder is het een simpel programma en voor zover ik het weet, kan het ook niet veel meer dan de standaard Windows Verkenner, je heb met Qdir de mogelijkheid om meerdere deelvensters (tot 4) in te stellen.
Frappuccino 23 september 2023 18:11
Alleen Total Commander is real.

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