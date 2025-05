Software OK heeft versie 11.31 van Q-Dir uitgebracht. Q-Dir is een gratis filemanager. Het ziet er een beetje uit als Windows Verkenner, maar dan met vier schermen, waardoor het eenvoudig is om bestanden te verplaatsen, beheren of bekijken. Dit verklaart ook meteen de naam: de Q staat voor quad. De download is ongeveer een megabyte groot en het programma is in verschillende talen te gebruiken, waaronder in het Nederlands. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New in version 11.31: New code sign certificate for Q-Dir.exe

Important tests of Q-Dir for the next MS Windows 11 update

Language file updates