Bitwarden is een cross-platform en opensourcewachtwoordbeheerdienst die persoonlijke gegevens in een versleutelde digitale kluis opslaat. Het is in de basis gratis te gebruiken en voor een klein bedrag per jaar is er toegang tot diverse extra's, zoals kunnen inloggen met een hardwaresleutel voor extra veiligheid en opslagcapaciteit voor bijlagen. Bitwarden is beschikbaar online, als desktopclient, als mobiele app en als plug-in voor diverse webbrowsers. De changelog laat verder de volgende veranderingen en verbeteringen zien:

Changes in Bitwarden 2023.7.1 Secrets Manager - CLI updates: New commands were added for editing and creating projects and secrets, and the syntax used by the CLI has been restructured (see here).

EU Cloud: Bitwarden cloud servers are now available with vault data storage in the European Union (see here).