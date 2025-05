Cpuid heeft een nieuwe versie van HWMonitor ontwikkeld, speciaal voor apparaten uitgerust met een Arm-processor. Dit programma is in staat om de waardes uit te lezen van een groot aantal sensors van in de computer aanwezige hardware, zoals het moederbord, de videokaart en harde schijven. Informatie zoals temperaturen, spanningen en snelheden van ventilators kunnen dan in een overzichtelijk scherm worden weergegeven. Aangezien dit de eerste uitgave is van dit programma, bevat het changelog geen lijst met veranderingen.

Version 1.01 for Windows on ARM First version