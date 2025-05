Versie 163 van Fan Control is uitgekomen. Met dit programma, dat van het opensource-Libre Hardware Monitor-project gebruikmaakt, kunnen de ventilatoren in de computer worden beheerd en in de gaten worden gehouden. Zo is het onder meer mogelijk om met meerdere profielen en configuraties de computer koel of juist stil te houden. Fan Control kan overweg met de meeste fans en controllers, en via een plug-insysteem is dat verder uit te breiden. De changelog sinds versie 161 kan hieronder worden gevonden.

Changelog for version 163 Bug fixes

New interface to be injected in plugins to show main window

Updated LibreHardwareMonitorLib Changelog for version 162 Hamburger is back, sort off. It will now show/hide the column menu on the side.

You can now opt out of the update popup at startup in the settings page.

An icon will be displayed near the top right three dot menu when an update is available.

Updated LibreHardwareMonitorLib.