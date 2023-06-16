Hamrick Software heeft versie 9.8.06 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor zo'n 7100 scanners van 42 fabrikanten onder Windows, Linux en macOS. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 9.8.04 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What’s new in version 9.8.06 Improved cropping with newly trained neural networks

‘Input | Auto skew’ now works on flatbeds, both reflective and transparency

Added a rotation handle to the crop box so you can easily rotate the crop box

Improved dragging different parts of the crop box with the mouse What’s new in version 9.8.05 Improved cropping with updated neural network

Fixed problem with Epson Perfection V500

Fixed problem with Epson Perfection V550

Fixed problem with Epson Perfection V600

Fixed problem with PIE PowerSlide scanners

Fixed problem with Reflecta DigitDia scanners

Fixed problem with crashes when preview resolution less than 100 dpi

Fixed problem with cropping when preview resolution not a multiple of 100 dpi