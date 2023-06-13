Versie 6.21 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels.
In versie 6.0 is onder meer de overstap naar Qt 6 gemaakt. Dit betekent echter wel dat het programma alleen werkt op computers uitgerust met een 64bit-processor en er minimaal Windows 10 of macOS 11 wordt vereist. Verder kan er nu gezocht worden in alle boeken in de bibliotheek in plaats van alleen in het huidige boek, en zijn er ook versies voor Arm- en Apple Silicon-processoren. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:
New features
Bug fixes
- DOCX Output: Add support for SVG images. Now the generated DOCX will contain both the rasterized version of the SVG image and the original SVG image as the preferred source, which is supported by modern versions of Word.
- E-book viewer: Allow configuring the actions triggered by touch gestures. Closes tickets: 2023367.
- DOCX Input: Add support for SVG images.
New news sources
- Windows: Fix a regression in the previous release that could cause files to be deleted if one of the files/folders was open in another program while changing title/author in calibre.
- macOS: Fix extra dock icons visible when doing a job using Qt WebEngine such as converting to PDF or searching in Get books. Closes tickets: 2023395.
- macOS and Linux: Fix an error when changing metadata or deleting books whose files are owned by another user. Closes tickets: 2023476.
- CHM Input: Yet another regression opening CHM files with missing internal files on windows. Closes tickets: 2023377.
- CHM Input: Resolve absolute links to resource files from the root of the CHM file. Closes tickets: 2023431.
Improved news sources
- The India Forum by unkn0wn
- Guardian & Observer
- Harper's Magazine Print recipe
- Live Mint