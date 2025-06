Er is met versienummer 8.7 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 28.912 titels, wat er twaalf meer zijn dan twee weken geleden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: DXBC shader parsing delegated to vkd3d.

More spool file improvements in the PostScript driver. Bugs fixed in 8.7 (total 17): #9932: Listview highlight issues when drag&drop enabled

#23647: Street Fighter 4 Benchmark: Flickering screen with parallel rendering enabled

#32089: Window resize enters endless cycle

#32958: ReVolt 1207: Crashes when trying to play Stunt Arena

#33487: Davar bible software not working

#43672: Airscout program 1.2.0.5 does not load under wine 2.0.2

#50249: Shapes On A Plane crashes on start

#51625: Unravel fails to load

#52322: wineserver memory leak during HTTPs download (Genshin Impact Launcher, Qt5)

#54424: user32:edit - test_dbcs_WM_CHAR() fails on Windows in mixed locales

#54464: Multiple games crash on launch (Sekiro: Shadows Die Twice GOTY, Dark Souls III)

#54799: wininet:internet - test_InternetGetConnectedStateExA() fails in the Japanese and Chinese locales in Wine

#54808: Access violation in ntdll when running Adolix Split and Merge PDF with .NET Framework installed

#54815: wininet:internet - test_InternetErrorDlg() fails on Windows 10 1607

#54844: Existing prefixes keep resetting to Win10 when wine is updated

#54856: Final Fantasy XI Online: Opening movie doesn't play (redux part II).

#54882: Conemu fails to start (cannot attach to process)