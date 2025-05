Phil Harvey heeft versie 12.61 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis en crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld. Ook deze update wordt als ontwikkelversie aangeduid; de laatste stabiele uitgave is versie 12.60. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.61: Added ImageDataMD5 support for J2C and JXL images

Added support for PDF 2.0 (specification is finally freely available)

Added ability to extract timed Accelerometer data from Azdome GS63H MP4 videos which don't contain GPS

Added some new Sony lenses (thanks Jos Roost)

Decode some new tags for the Sony ZV-E1 (thanks Jos Roost)

Decode more tags for the Nikon Z30 (thanks Xavier)

Enhanced -fileNUM option to allow tags from the main file to be used in the file name string

Validate sample offset and size when calculating ImageDataMD5 for MP4 videos (note: may change ImageDataMD5 value for videos where audio data runs past end of media data)

Return error when attempting to write a fragmented JXL file

Improved robustness for determining image size for corrupted JPEG

Patched to allow Insta360 GPS records of unexpected length and tweaked verification algorithm to determine validity of these records

Fixed bug introduced in 12.57 where -progress:%f gave runtime warnings

Fixed "--" option to ignore subsequent -common_args option

Fixed incorrect ImageDataMD5 for Sony A100 ARW images

Fixed problem reading new XMP-et:OriginalImageMD5 tag