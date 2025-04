Versie 8.5.1 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, HTML, XML en PHP. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Notepad++ v8.5.1 bug-fixes and new features: Use new modern shell “Edit with Notepad++” of Windows 11 instead of hijacking “Pin to Quick access”. (Fix #13320, implement #13330)

Update scintilla to 5.3.4 and lexilla to 5.2.4. (Implement #13338)

Add MS Transact-SQL support. (Fix #5940, #7988, #11718, #12610, #13160)

Add GDScript language support with autocomplete & functionlist. (Fix #13329)

Fix UDL empty button regression after changing localization. (Fix #13228)

Add ability to copy “Find what” to “Replace with” and vice versa in Find Replace dialog. (Fix #12122)

Fix DocSwitcher RTL problem, and use edit field instead of a small popup value dialog. (Fix #13244, #13248)

GUI visual enhancement: Fix whole dialog items blink when a item value changed. (Fix #13230)

Make tray icon context menu translatable. (Fix #11628)