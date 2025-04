Mozilla heeft een update voor versie 111 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. Nieuw in versie 111 is onder meer dat pushnotificaties van websites nu in het Windows-notificatiescherm kunnen worden getoond en het is mogelijk om Firefox Relay-e-mailadressen direct vanuit de Firefox-accountmanager te maken. In versie 111.0.1 zijn verder nog twee problemen verholpen die de browser konden laten vastlopen.

Fixed Fixed a crash on macOS while pinch-zooming under some circumstances (bug 1658986).

Fixed a bug causing Firefox to freeze on startup for some Windows users (bug 1823159).

