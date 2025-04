Phil Harvey heeft versie 12.58 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis en crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld. Ook deze update wordt als ontwikkelversie aangeduid; de laatste stabiele uitgave is versie 12.50. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.58: Added Extra ImageDataMD5 tag to calculate MD5 of image data only

Added support for reading DJI APP4 and APP7 JPEG segments

Added a new SonyModelID value

Decode a few new Nikon tags (thanks Warren Hatch)

Downgraded "Windows file times" to a minor warning when Win32::API or Win32API::File is not installed while reading metadata

Patched possible runtime warning when API IgnoreTags option is used to ignore FileType

Fixed problem extracting NetName from Windows LNK files

Fixed issue where the %C filename format code would increment the count on an output filename collision, but it is supposed to count the input files