Software-update: VueScan 9.7.99

VueScan logo (75 pix) Hamrick Software heeft versie 9.7.99 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor zo'n 7200 scanners van 42 fabrikanten onder Windows, Linux en macOS. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What’s new in version 9.7.99:
  • Improved flatbed and document feeder scans
    • Improved recognition of ‘Input | Media’ when set to ‘Auto’
    • Improved ‘Filter | Flatten’ when set to ‘Auto’
    • Changed ‘Filter | Flatten’ to replicate previous behavior of ‘Color text’
    • Changed ‘Input | Media’ when set to ‘Color text’ to save 8 colors
    • Produces smallest PDF files when ‘Input | Media’ set to ‘Color text’ or ‘B/W text’
    • Produces highest quality PDF files when ‘Input | Media’ set to ‘Color’ or ‘Gray’ with ‘Filter | Flatten’
  • Added support for 19 new Canon scanners
    • Canon 1238
    • Canon 1238II
    • Canon C1127
    • Canon D1600
    • Canon iR C3120
    • Canon iR C3120L
    • Canon iR C3125
    • Canon iR1643 II
    • Canon iR2006
    • Canon iR2206
    • Canon MF1127C
    • Canon MF1238
    • Canon MF1238II
    • Canon MF1643 II
    • Canon MF420
    • Canon MF450
    • Canon MF520
    • Canon MF550
    • Canon MF650C
  • Added support for 4 PIE/Reflecta scanners on Windows 10 and Windows 11
    • PIE PrimeFilm 1800U (same as Reflecta iScan 1800)
    • PIE PrimeFilm 1800 AFL
    • PIE PrimeFilm 2700 (same as Reflecta CrystalScan 2700)
    • PIE PrimeFilm 3600U (same as Reflecta iScan 3600)
    • (All need VueScan x32 to be installed, then CyberView X_SF to be installed)
  • Fixed numerous small problems

VueScan 9.5.04 screenshot (620 pix)

Versienummer 9.7.99
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Hamrick Software
Download https://www.hamrick.com/alternate-versions.html
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 06-03-2023 07:30
8 • submitter: danmark_ori

06-03-2023 • 07:30

8

Submitter: danmark_ori

Bron: Hamrick Software

Update-historie

14-06 VueScan 9.8.55 7
14-05 VueScan 9.8.54 1
26-03 VueScan 9.8.53 3
20-02 VueScan 9.8.52 0
06-02 VueScan 9.8.51 2
19-12 VueScan 9.8.50 12
09-11 VueScan 9.8.49 10
10-'25 VueScan 9.8.48 2
09-'25 VueScan 9.8.47 6
05-'25 VueScan 9.8.46 0
Meer historie

Lees meer

VueScan

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (8)

-Moderatie-faq
8
8
3
0
0
5
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
hotabibber 6 maart 2023 07:51
https://www.hamrick.com/purchase-vuescan.html

Geen prijs bekend is zo'n onzin. In 2 seconden de link met de prijzen.

Perfect programma, gebruik het al een X aantal jaren.
guidogast @hotabibber6 maart 2023 08:22
Dit doelt op de Pricewatch, en aangezien de Hamrick store niet in de Pricewatch staat is er geen prijs bekend.
lenwar 6 maart 2023 10:27
Ik zie net pas dat ze tegenwoordig meerdere edities hebben.
Ik had jaren en jaren geleden een licentie gekocht. Blijkbaar is die omgezet naar de professionele versie. Ik heb dit altijd een fijne tool gevonden. Over de decennia heen meerdere scanners gehad op meerdere Windowsen.

Soms was de software die je bij een scanner krijg heel 'kinderlijk' allemaal kleurtjes, dikke lijnen, heel beperkte mogelijkheden (ging vaak niet verder dan kleur/zwartwit, contrast en deelscans), al verschilde dat heel erg per scanner. Ook zaten ze veelal vol met linkjes van 'koop ons papier', of scan naar deze foto-service. Heel vervelend allemaal.

Deze software is heel uitgebreid, maar ook 'simpel' te gebruiken, en bevat geen van die fotoservice-onzin.
Coder71 @lenwar6 maart 2023 14:32
Wat ik miste bij deze software, iets dat mijn oude epson scanner wel kon, was het scannen van meerdere fotos tegelijk, waarbij de software de fotos recht zette, en per foto werd opgeslagen.
Is dat nu toegevoegd aan deze software?
lenwar @Coder716 maart 2023 15:47
Ja, je kan 'multi-uitsnijden' in Vuescan. (zoals het in het Nederlands genoemd wordt in de tool :) )
magician2000 @lenwar6 maart 2023 22:49
Oftewel, er wordt een scan gemaakt en hier kun je delen uit opslaan. Tenminste, dat is dan mijn vertaling van de werking.

Ideaal wanneer je van een A3 flatbedscanner de glasplaat vol legt en vervolgens in één keer de items verwerkt na de scan.
Coder71 @magician20007 maart 2023 12:40
Maar snijdt het programma de foto's ook bij en worden ze recht gezet?
Of is het alleen een crop functie?
magician2000 @Coder718 maart 2023 17:34
Het is een selectiefunctie.

Ik zorg zelf wel dat e.e.a. recht ligt, dat wil je software namelijk niet eens laten doen. Bijsnijden is niet van toepassing, gewoon goed selecteren.

Afhankelijk van wat je doet, is het prima werkbaar. Ik kan me voorstellen voor negatieven / dia's dat het bewerkelijker gaat worden.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.