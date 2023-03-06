Hamrick Software heeft versie 9.7.99 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor zo'n 7200 scanners van 42 fabrikanten onder Windows, Linux en macOS. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:
What’s new in version 9.7.99:
- Improved flatbed and document feeder scans
- Improved recognition of ‘Input | Media’ when set to ‘Auto’
- Improved ‘Filter | Flatten’ when set to ‘Auto’
- Changed ‘Filter | Flatten’ to replicate previous behavior of ‘Color text’
- Changed ‘Input | Media’ when set to ‘Color text’ to save 8 colors
- Produces smallest PDF files when ‘Input | Media’ set to ‘Color text’ or ‘B/W text’
- Produces highest quality PDF files when ‘Input | Media’ set to ‘Color’ or ‘Gray’ with ‘Filter | Flatten’
- Added support for 19 new Canon scanners
- Canon 1238
- Canon 1238II
- Canon C1127
- Canon D1600
- Canon iR C3120
- Canon iR C3120L
- Canon iR C3125
- Canon iR1643 II
- Canon iR2006
- Canon iR2206
- Canon MF1127C
- Canon MF1238
- Canon MF1238II
- Canon MF1643 II
- Canon MF420
- Canon MF450
- Canon MF520
- Canon MF550
- Canon MF650C
- Added support for 4 PIE/Reflecta scanners on Windows 10 and Windows 11
- PIE PrimeFilm 1800U (same as Reflecta iScan 1800)
- PIE PrimeFilm 1800 AFL
- PIE PrimeFilm 2700 (same as Reflecta CrystalScan 2700)
- PIE PrimeFilm 3600U (same as Reflecta iScan 3600)
- (All need VueScan x32 to be installed, then CyberView X_SF to be installed)
- Fixed numerous small problems