Versie 22.3.2 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere query's uitvoeren en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een opensource- CE -uitvoering en drie verschillende commerciële uitvoeringen. Deze voegen onder meer ondersteuning voor verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevatten verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in DBeaver version 22.3.2: SQL editor: Execution plain visualization was improved Variables binding was fixed for query execution plan explain SQL templates completion was fixed Auto-completion of complex names was fixed (issue with missing schema name) Hippie auto-completion was disabled for complex identifiers

Data editor: Drop-down menu icon rendering was fixed Filter panel ordering was fixed Filter values save/restore was fixed Column context menu was enhanced Context menu now respects column in focus Pinned columns scrolling was fixed

General UI: host info was fixed for URL-based connections

SSH: issue with host validation popup was fixed

Exasol: Driver version was updated to 7.1.16 Connection encryption support was improved

MariaDB: json data type support was fixed

MS Access: identifiers quoting was fixed

Snowflake: SQL procedures parser was improved (IF statements support)

SAP HANA: Schema create/delete/rename functions were added Tables statistics read was added Additional keywords highlighting was added Case-sensitive schema names support was fixed

SQLite: Utility tables (sqlite_autoindex_%) support was fixed View DDL generator was fixed

Vertica: expired password change was implemented