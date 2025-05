Mozilla heeft een tweede update voor versie 108 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 108 draaien processen van tabbladen die op de achtergrond draaien nu onder Windows 11 in een efficiëntere modus, kan de process manager via een sneltoets worden opgeroepen en is de frame scheduling verbeterd, wat een hogere MotionMark-score oplevert. In versie 108.0.2 zijn verder nog enkele kleine problemen verholpen verholpen.

Fixed Fixes a crash for some users on Mac OS X 10.12-10.14 during video playback (bug 1806391).

Fixes a crash that might occur when managing browser history (bug 1806408). Changed The "Tabs sharing devices" menu item for WebRTC is now located in the tools menu on macOS only (bug 1807697).

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 108.0.2 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 108.0.2 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 108.0.2 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 108.0.2 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 108.0.2 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 108.0.2 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 108.0.2 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 108.0.2 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 108.0.2 voor macOS (Fries)