Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 528.02 WHQL, zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. In deze uitgave treffen we onder meer ondersteuning aan voor de GeForce RTX 4070 Ti en verbeteringen voor de spellen Conqueror’s Blade en Dakar Desert Rally. De changelog laat verder de gebruikelijke verzameling bugfixes zien en een aantal problemen die wel al bekend zijn maar waar nog geen oplossing voor is.

This new Game Ready Driver provides the best day-0 gaming experience for the latest new games supporting NVIDIA DLSS 3 technology including Conqueror’s Blade and Dakar Desert Rally.

Introduces support for the GeForce RTX 4070 Ti

Portal RTX hang during resolution/mode change and GFE recording [3894168]

[DirectX 12] Shadowplay recordings may appear over exposed when Use HDR is enabled from the Windows display settings. [200742937]

AVS4You monochrome video preview [3890225]

Players report black/grey screens in Outer Wilds with 522.25 driver [3841593]

Lumion Pro 12.3 - Heavy corruption observed on app window [3784371]

Fixed brightness issue on some Notebooks [3765244]