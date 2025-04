Versie 8.5.3 van Cyberduck is uitgekomen en dezelfde dag is er al een opvolger verschenen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. Sinds versie 8.5.1 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed in version 8.5.3: Failure uploading file with diacritic in filename (Windows) (#13723)

Folders containing backup file dirid.c9r cannot be deleted (Cryptomator) (#13957)

Files not decrypted after unlocking vault (Cryptomator, Box) (#13961)

Only read specific key from SSH agent with IdentitiesOnly and public key in IdentitiyFile directive in OpenSSH configuration to limit number of authentication attempts (SFTP) (#13935)

Interoperability with IdentityAgent from 1Password (SFTP) Fixed in version 8.5.2: Invalid syntax in Open in Terminal command (SFTP, macOS)

Passwords for ProxyJump hosts in .ssh/config are not saved (SFTP) (#13936)

Files in vault not decrypted (Cryptomator, Google Storage) (#13949)