Software-update: PhpStorm 2022.2.4

PhpStorm logo (76 pix) JetBrains brengt verschillende ontwikkelomgevingen uit, zoals IntelliJ Idea gericht op Java, CLion gericht op C en C++ en DataGrip gericht op sql. PhpStorm is gericht op php en biedt on-the-fly-errorpreventie, autocompletion, coderefactoring en debugging, en kan ook overweg met html, css, Coffee- en JavaScript. Voor een overzicht van de mogelijkheden verwijzen we naar deze pagina. Voor het gebruik van PhpStorm is wel een licentie nodig. Voor zakelijk en thuisgebruik zul je daarvoor moeten betalen, maar als de software wordt gebruikt voor onderwijs of niet-commerciële opensourceprojecten, is de licentie gratis. JetBrains heeft versie 2022.2.4 van PhpStorm uitgebracht en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

These are the most notable changes and bug fixes:

  • Fixed: Unsupported LanguageLevel in LanguageLevelTypeAware (WI-68761)
  • Fixed: SIGSEGV on macOS (JBR-4856)
  • Fixed: Blank IDE when reconnecting second monitor (JBR-4897)

The full list of changes in PhpStorm 2022.2.4 is available in the release notes.

Versienummer 2022.2.4
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website JetBrains
Download https://www.jetbrains.com/phpstorm/download
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 03-12-2022 15:09
3 • submitter: elastiek

03-12-2022 • 15:09

3

Submitter: elastiek

Bron: JetBrains

Update-historie

27-03 PhpStorm 2026.1 1
09-12 PhpStorm 2025.3 4
08-'25 PhpStorm 2025.2 6
08-'24 PhpStorm 2024.2 8
04-'24 PhpStorm 2024.1 6
12-'23 PhpStorm 2023.3 1
08-'23 PhpStorm 2023.2.1 0
08-'23 PhpStorm 2023.2 7
06-'23 PhpStorm 2023.1.3 12
05-'23 PhpStorm 2023.1.2 0
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PhpStorm

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Reacties (3)

-Moderatie-faq
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Oon 3 december 2022 16:00
Fixed: Blank IDE when reconnecting second monitor
Dit was wel een heel irritant issue waar ik vrijwel dagelijks tegenaan liep, blij dat ze het hebben gefixt :)
Alfa1970 @Oon3 december 2022 16:06
Was dat niet een probleem op al hun IDE's die feitelijk allemaal gebaseerd zijn op de IntelliJ java IDE?
Oon @Alfa19703 december 2022 16:07
Ja, ik zie alleen nu hier dat ze het voor PhpStorm hebben gefixt, dus ik neem aan dat die fix naar alle IDE's komt

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