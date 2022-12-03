JetBrains brengt verschillende ontwikkelomgevingen uit, zoals IntelliJ Idea gericht op Java, CLion gericht op C en C++ en DataGrip gericht op sql. PhpStorm is gericht op php en biedt on-the-fly-errorpreventie, autocompletion, coderefactoring en debugging, en kan ook overweg met html, css, Coffee- en JavaScript. Voor een overzicht van de mogelijkheden verwijzen we naar deze pagina. Voor het gebruik van PhpStorm is wel een licentie nodig. Voor zakelijk en thuisgebruik zul je daarvoor moeten betalen, maar als de software wordt gebruikt voor onderwijs of niet-commerciële opensourceprojecten, is de licentie gratis. JetBrains heeft versie 2022.2.4 van PhpStorm uitgebracht en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

These are the most notable changes and bug fixes: Fixed: Unsupported LanguageLevel in LanguageLevelTypeAware (WI-68761)

Fixed: SIGSEGV on macOS (JBR-4856)

Fixed: Blank IDE when reconnecting second monitor (JBR-4897) The full list of changes in PhpStorm 2022.2.4 is available in the release notes.