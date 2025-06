Er is met versienummer 7.20 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 28.693 titels wat er 22 meer zijn dan verleden week. Sinds versie 7.18 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in Wine development release 7.19: Support for storing DOS attributes on disk.

Bundled vkd3d upgraded to version 1.5.

Support for MPEG-4 audio format.

Various bug fixes. What's new in Wine development release 7.20: Mono engine updated to version 7.4.0.

Font linking improvements.

A number of fixes for exception unwinding.

Support for dumping EMF spool files in WineDump.

Various bug fixes.