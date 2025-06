Mozilla heeft een derde update voor versie 106 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 106 heeft Mozilla onder meer de mogelijkheid toegevoegd om pdf-documenten te bewerken, heeft een privaat scherm een ander uiterlijk gekregen en kan deze nu ook in Windows 10 of 11 op de taakbalk worden vastgepind en kunnen macOS-gebruikers nu tekst in afbeeldingen herkennen. In versie 106.0.3 zijn verder nog de volgende problemen verholpen:

Fixed Fix a startup crash for some users on Windows (bug 1797464).

Fixed an incompatibility with the new Windows 11 22H2 Suggested Actions feature resulting in hangs when copying text on a web page (bug 1774285).

