Microsoft heeft versie 17.3.6 van Visual Studio 2022 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F# en Python gemakkelijker te maken. De nieuwe versie is volledig 64bit en heeft een nieuwe vereenvoudigde gebruikersinterface. Meer informatie over versie 17.3 is in deze aankondiging van Microsoft te vinden. Versie 17.3.6 bevat verder de volgende veranderingen en verbeteringen:

Issues Addressed in this release of 17.3.6 Adds support for Xcode 14.0 to .NET 6 for iOS/tvOS

.NET MAUI 6.0 Servicing Release

Addressed an intermittent crash when opening the debugger DataSet visualizer.

Administrators will be able to update the VS Installer on an offline client machine from a layout without updating VS. Security Advisory CVE-2022-41032 .NET Elevation of Privilege Vulnerability A vulnerability exists in .NET 7.0.0-rc.1, .NET 6.0, .NET Core 3.1, and NuGet clients (NuGet.exe, NuGet.Commands, NuGet.CommandLine, NuGet.Protocol) where a malicious actor could cause a user to execute arbitrary code.