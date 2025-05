Versie 1.22.0 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en Android. Ook zijn er packages voor Synology en QNAP. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Enhancements: #2698: Sync extended file attributes on supported file systems

#7603: WebUI tooltip inconsistencies

#8506: macOS Monterey 12.5.1 aliases break after sync Bugfixes: #3868: gui: Auto select of device ID is broken on Internet Explorer

#7068: "Restore Versions" GUI breaks when path exists as both directory and file

#7965: Trash Can File Versioning always throws errors on restore (even when succeeded)

#7988: Unexpected cleanup behavior for Simple File Versioning

#8529: WebGUI is displayed incorrectly on "tablet sized" screens