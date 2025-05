Mozilla heeft een tweede update voor versie 105 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 105 heeft Mozilla onder meer de mogelijkheid toegevoegd om alleen de huidige pagina te printen in de printopties, kan met twee vingers vegen voor- of achteruit in de geschiedenis worden genavigeerd en gaat het zoeken in grote lijsten nu een stuk sneller. In versie 105.0.2 zijn de volgende vijf problemen verholpen.

Fixed Fixed poor contrast on various menu items with certain themes on Linux systems (bug 1792063)

Fixed the scrollbar appearing on the wrong side of select elements in right-to-left locales (bug 1791219)

elements in right-to-left locales (bug 1791219) Fixed a possible deadlock when loading some sites in Troubleshoot Mode (bug 1786259)

Fixed a bug causing some dynamic appearance changes to appear when expected (bug 1786521)

Fixed a bug causing theme styling to not be properly applied to sidebars for some add-ons in Private Browsing Mode (bug 1787543)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 105.0.2 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 105.0.2 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 105.0.2 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 105.0.2 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 105.0.2 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 105.0.2 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 105.0.2 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 105.0.2 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 105.0.2 voor macOS (Fries)