Sandboxie is een programma waarmee het mogelijk is om onder Windows programma's in een afgeschermde omgeving te draaien. Op die manier zijn wijzigingen die door programma's of webbrowsers worden uitgevoerd, eenvoudig ongedaan te maken, en is er bovendien geen risico dat belangrijke onderdelen van het besturingssysteem worden aangetast. Sandboxie kan worden gebruikt op Windows 7 of hoger en wordt als opensource aangeboden. Het is verkrijgbaar in een classic- en plus-uitvoering. Intern werken ze gelijk, maar die laatste heeft een modernere met Qt gebouwde gebruikersinterface. Sinds versie 1.3.3 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Release v1.3.5 / 5.58.5 Added added localization to Windows 11 shell menu #2229 Changed improved recovery window behaviour in Plus UI #2266 Fixed fixed issues with stale data in Sandboxie-Plus.ini #2248 (thanks okrc)

fixed issue with dummy manifests #2252

fixed issue with XYplorer #2230

fixed crash in Plus UI e9e21c2

fixed m_pCleanUpButton is displayed empty when NoIcons=1 #2273 (thanks okrc) Release v1.3.4 / 5.58.4 Added Added NoRenameWinClass to the Plus UI

Added Windows.UI.* to the list of hardcoded well-known classes to resolve issues with WinUI apps #2109 Changed NoRenameWinClass now supports wildcards Fixed fixed issue with default box not being detected on start #2195

fixed move sandbox menu issue #2225 (thanks okrc)

fixed issues with stale data in Sandboxie-Plus.ini #2234 (thanks okrc)

fixed autostart issue #2219

fixed firewall UI issue, all programs entries were missing *, prefix #2247

fixed BlockPorts template with a missing *, prefix 4420ba4

fixed issues with various Electron apps #2217 #2235 #2201 #2166

-- now the default behaviour is UseElectronWorkaround=n