De Mozilla Foundation heeft versie 102.2.2 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102, die op dit moment nog niet als automatische update van versie 91.x wordt aangeboden, heeft Mozilla onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gegeven, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chat-protocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes Setting added to change Calendar event double-click action to open Edit Event dialog rather than view only; Set calendar.events.defaultActionEdit to true. Fixes Running Compact Folders on maildir folders caused a redownload of all messages in the folder

Accessing mail folders in profiles with many folders was slow

SMTP servers were not always properly initialized, and were not listed in Account Settings

APOP authentication unsupported when connecting to POP3 server

OpenPGP key discovery failed

POP accounts hosted by AOL were not able to authenticate using OAuth2

Unable to open context menu in newsgroups header for groups that are not subscribed