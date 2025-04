Versie 1.21.0 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en Android. Ook zijn er packages voor Synology en Qnap. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bugfixes: #8219: REST API: db/completion no output when one folder is paused

#8479: Panic in failure reporting Enhancements: #1329: Add support for syncing ownership of files

#7981: Show likely status of disconnected devices

#8296: Auto-accepted receive-encrypted folders should have more sensible defaults

#8323: Show internally used paths in the GUI for debugging

#8448: Remove "restart on wakeup" functionality