Mozilla heeft een tweede update voor versie 104 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 104 van Firefox heeft Mozilla onder meer de mogelijkheid toegevoegd om te zien hoeveel een website de processor en grafische kaart belast. Dit wordt vooralsnog alleen in Windows 11 en op een Mac met M1-processor ondersteund. Verder is het nu ook mogelijk ondertiteling in Disney+ bij gebruik van picture-in-picture te gebruiken. In versie 104.0.2 zijn verder nog de volgende vier problemen verholpen.

Fixed Fixed a bug making it impossible to use touch or a stylus to drag the scrollbar on pages (bug 1787361).

Fixed an issue causing some users to crash in out-of-memory conditions (bug 1774155).

Fixed an issue that would sometimes affect video & audio playback when loaded via a cross-origin iframe src attribute (bug 1781759).

attribute (bug 1781759). Fixed an issue that would sometimes affect video & audio playback when served with Content-Security-Policy: sandbox (bug 1781063).

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 104.0.2 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 104.0.2 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 104.0.2 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 104.0.2 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 104.0.2 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 104.0.2 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 104.0.2 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 104.0.2 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 104.0.2 voor macOS (Fries)