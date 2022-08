Versie 5.1 van Krita is verschenen. Krita is een programma waarmee digitale tekeningen en 2d-animaties kunnen worden bewerkt en gecreëerd, en kan overweg met zowel bitmap- als vectorafbeeldingen. Het programma was voorheen onderdeel van Calligra Suite en wordt ontwikkeld door het KDE-team, maar werkt ook prima onder Gnome of XFCE. Daarnaast zijn er downloads voor Windows, Linux en macOS. Meer informatie over versie 5.1 kan op deze pagina worden gevonden, dit is de aankondiging voor deze uitgave:

The first release after the big 5.0, Krita 5.1 comes with a ton of smaller improvements and technical polish. This release sees updates to usability across the board, improved file format handling, and a whole lot of changes to the selection and fill tools.