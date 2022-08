AdGuard Home versie 0.107.10 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het gehele netwerk. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden:

Added Arabic localization.

Support for Discovery of Designated Resolvers (DDR) according to the RFC draft (#4463). Changed Our snap package now uses the core22 image as its base (#4843). Fixed DHCP not working on most OSs (#4836).

invalid argument errors during update checks on older Linux kernels (#4670).

errors during update checks on older Linux kernels (#4670). Data races and concurrent map access in statistics module (#4358, #4342).